El PSOE renueva su imagen e incorpora la bandera nacional al lema 'España avanza'

MADRID, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PSOE ha renovado su imagen en el inicio de la nueva legislatura al incorporar la bandera nacional al lema del partido: 'España avanza'. El cambio se produce tras el nombramiento del nuevo Gobierno y en medio de un clima de tensión social por la ley de amnistía y los pactos con el independentismo.

El PSOE ha decidido incorporar este símbolo nacional a su imagen corporativa, que aparece en sus comunicaciones oficiales, y en su perfil en las redes sociales. La nueva imagen también preside la sala en la que se reúne la Comisión Ejecutiva Federal, donde hasta ahora se leía 'Siempre adelante'.

El lema 'España avanza' no es nuevo, el PSOE ya lo utilizó durante la campaña electoral de las elecciones generales del 23 de julio y también en la presentación del acuerdo para un Gobierno de coalición con Sumar, que formalizaron Pedro Sánchez y Yolanda Díaz a finales de octubre en el Museo Reina Sofía.

Ahora se recupera como imagen del partido junto con la bandera española, una renovación que ya se pudo ver en el acto celebrado este domingo en IFEMA (Madrid) al que acudieron más de 9.000 militantes y simpatizantes de toda España, todos los ministros socialistas y la gran mayoría de líderes territoriales, con la principal ausencia del presidente de Castilla La Mancha, Emiliano García Page.

El PSOE organizó este acto para reivindicar el Gobierno que se acaba de formar y a la vez mostrar una imagen de fuerza y unidad después de un mes con protestas diarias ante la sede nacional del partido en la calle Ferraz y manifestaciones masivas contra la ley de amnistía pactada con los independentistas catalanes a cambio de su apoyo a la investidura de Sánchez.

De hecho en el acto de IFEMA había numerosas banderas de España y de la Unión Europea, las mismas que han ondeado en las protestas contra la amnistía. La más numerosa se produjo el pasado 18 de noviembre en la Plaza de Cibeles (Madrid)y estuvo plagado de estas enseñas.

A este respecto, fuentes socialistas dan normalidad al uso de la bandera española en actos de partido, aunque subrayan que el PSOE hace gala de la insignia "completa", mientras que en algunas concentraciones ante la sede de Ferraz se han visto algunas con el escudo constitucional recortado e incluso con el águila imperial de la dictadura franquista.

Sánchez respondió a las críticas afirmando que incluso quienes protestan se acabarán beneficiando de la ley de amnistía porque vivirán en un país más unido y cohesionado, según indicó durante su discurso de este domingo. Ante el clima de tensión, recetó "mucha calma" e incluso recurrió a un lema de la Segunda Guerra Mundial 'Keep calm and carry on', es decir 'Mantén la calma y sigue adelante'.

En este sentido, fuentes socialistas señalan que son conscientes de que el debate sobre la amnsitía sigue vivo, pero el Gobierno y el partido tratarán de pasar página poniendo el foco en lo económico y lo social, con varias medidas de este ámbito que deben llevarse a cabo en el corto plazo, como la prórroga del paquete anticrisis que vence el 31 de diciembre, la subida de las pensiones o el incremento del salario mínimo interprofesional.