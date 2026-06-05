El PSOE apoya a Narbona y cree que ya ha dado explicaciones tras pedir Anticorrupción que declare como testigo

La presidenta del PSOE, Cristina Narbona, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez y la secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró.- Marta Fernández - Europa Press

MADRID, 5 (EUROPA PRESS)

El PSOE ha querido trasladar un mensaje de "tranquilidad" después de que la Fiscalía Anticorrupción haya solicitado al juez de la Audiencia Nacional que investiga el 'caso Leire Díez' que llame a declarar como testigo a la presidenta del partido, Cristina Narbona, y sostiene que ya ha dado explicaciones sobre estos hechos.

Los socialistas defienden que Narbona ha sido "contundente" en su respuesta y trasladan "pleno respaldo" a la que fuera ministra de Medio Ambiente en el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Señalan además que el PSOE "no tiene nada que ocultar" y su único interés es que se esclarezca la verdad "cuanto antes".

"Pleno respaldo a Narbona y plena colaboración con la Justicia", trasladan los socialistas, apuntando que se trata de "una petición de la Fiscalía que "tendrá que ser valorada y decidida por el juez".

"Máxima tranquilidad. Cristina Narbona ya ha dado explicaciones sobre estos hechos y el Partido Socialista no tiene nada que ocultar. Nuestro único interés es que se esclarezca la verdad cuanto antes", señalan en un comunicado.

Anticorrupción da el paso de pedir la citación de Narbona como testigo después de que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil señalase en un informe incluido en el sumario una conversación de WhatsApp del 24 de abril de 2024 entre la presidenta del PSOE y la exmilitante.

"Leire habló de 'reconducir' los ataques al presidente, dar ayuda 'cualificada' y dar la vuelta al asunto 'como un calcetín'. En esta misma conversación, Narbona hizo referencia a que estas cuestiones 'se lo habías contado a Santos el otro día", relatan los agentes, que consideran que Díez mantenía informada a Narbona de sus acciones para reconducir lo que consideraba ataques al presidente del Gobierno y líder del PSOE, Pedro Sánchez.

De su lado, Narbona admite que Díez le ofreció información pero asegura que la derivó al secretario de Organización Santos Cerdán y no recibió ningún archivo ni contenido de lo que había anunciado que tenía, según indicaron a Europa Press fuentes de Ferraz.

En todo caso la dirigente admite haberse interesado por este asunto y tras preguntar a Cerdán, este le respondió que Díez no tenía "nada que no se supiese ya".