El PSOE y sus socios rechazan urnas separadas para el voto por correo que pide Vox porque "debilitan el secreto de voto"

Archivo - Personal de correos acude a los colegios electorales para depositar el voto por correo. A 17 de mayo de 2026 en Sevilla, Andalucía (España). - Rocío Ruz - Europa Press - Archivo

MADRID, 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

El PSOE y sus socios parlamentarios han rechazado este martes en el Pleno del Congreso una proposición de ley de Vox para modificar la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) con el fin de que el voto por correo se deposite en urnas separadas, pues consideran que "siembra dudas sin pruebas" sobre el sistema electoral y debilita el secreto del voto.

La propuesta de Vox consiste en reformar todo el sistema de voto por correspondencia para que los sobres y papeletas que actualmente ahora tramita Correos no se mezclen con los votos emitidos presencialmente, sino que se depositen en una urna separada. Alegan que así se reforzaría la cadena de custodia y se garantizaría mejor la identidad del votante por correo. También quieren cambiar el artículo 75 sobre el voto de los españoles residentes ausentes, pues afirman que quienes residan en el extranjero pueden votar "sin identificarse".

Al defender su iniciativa, el diputado de Vox Ignacio Hoces ha acusado al presidente Pedro Sánchez de ser "el responsable del posible mayor pucherazo electoral del régimen de 1978" por las nacionalidades españolas que se están concediendo en virtud de una disposición de la Ley de Memoria Democrática, a la que definen como 'Ley de Nietos'.

Desde el PP, Rafael Hernando ha defendido que la LOREG constituye "la espina dorsal" del sistema electoral y que las incidencias relacionadas con la custodia del voto por correo son "extraordinariamente excepcionales", pues el sistema incorpora "múltiples garantías".

A su juicio, resulta "injusto e incluso temerario" cuestionar la profesionalidad de miles de empleados de Correos sin aportar pruebas y ha advertido de que el uso de urnas diferenciadas podría comprometer "un principio esencial de cualquier democracia: el secreto del voto".

Hernando también ha acusado al Gobierno de Pedro Sánchez de haber sido sancionado por la Junta Electoral Central por vulnerar principios electorales, pero ha subrayado que "una cosa es desconfiar del Gobierno y otra muy distinta desconfiar del sistema electoral".

"DEJEN DE ENSUCIAR LA DEMOCRACIA CON SUS INSINUACIONES"

Por el PSOE, el diputado José Zaragoza ha acusado a Vox de traer al Congreso "teorías de la conspiración" y de venir "a ensuciar la democracia con insinuaciones" sobre un "posible fraude". "Aquí se viene a discutir de realidades. No de inventos electorales para poner en cuestión el sistema electoral y nuestra democracia", ha reprochado.

El diputado socialista ha defendido que el proceso electoral "funciona a la perfección" y ha acusado a Vox de pretender dos escrutinios diferentes, lo que a su juicio supondría "cargarse el secreto del voto", sobre todo en los municipios más pequeños.

Desde Sumar, el secretario general del grupo, Txema Guijarro, ha afirmado que la propuesta de Vox convierte "una sospecha en un proyecto legislativo" y una insinuación en una reforma electoral sin aportar "una sola evidencia" de que exista el problema que pretende resolver. En su opinión, España dispone de "uno de los sistemas electorales más garantistas de Europa", mientras que Vox intenta construir un relato para cuestionar mañana unos resultados cuando no le gusten.

"SIGUEN AL PIE DE LA LETRA EL MANUAL DE TRUMP"

Por su parte, el diputado de ERC Francesc-Marc Álvaro ha acusado a Vox de copiar "al pie de la letra el manual de Donald Trump" y de aplicar la "política de la sospecha". A su juicio, la iniciativa no busca transparencia ni calidad democrática, sino desacreditar las próximas elecciones y preparar el terreno por si Vox no puede gobernar tras los próximos comicios.

Desde el Grupo Mixto, el diputado de Podemos Javier Sánchez Serna ha acusado a Vox de traer una proposición de ley para "solucionar un problema que no existe" y ha advertido de que separar el voto por correo en una urna distinta puede "erosionar el secreto del voto". Y la parlamentaria de Compromís Águeda Micó ha acusado a Vox de presentar una iniciativa que nace de una sospecha "absurda" sin pruebas de fraude.

Por último, el portavoz adjunto del PNV, Mikel Legarda, ha censurado que Vox proyecte dudas sobre las garantías legales y administrativas del voto por correo, y ha advertido de que separar las urnas causaría "un daño cierto al secreto del sufragio", derecho fundamental que la LOREG protege precisamente al mezclar de forma homogénea los votos por correo y los presenciales.