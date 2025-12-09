El PSOE subraya que la sentencia contra García Ortiz cuenta con un voto particular que no ve probada su culpabilidad

Fachada de la sede del PSOE en Ferraz, a 27 de noviembre de 2025, en Madrid (España). - Marta Fernández - Europa Press

MADRID 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

El PSOE ha asegurado que "respeta" la sentencia del Tribunal Supremo contra el ya exfiscal general del Estado Álvaro García Ortiz por revelación de secretos aunque no comparte el fallo y subraya en un comunicado que dos magistradas han emitido un voto particular en el que señalan que no ven suficientemente probada su culpabilidad.

Después de la publicación del contenido de la sentencia este mismo martes, desde el PSOE señalan que el voto particular apunta que esta "no describe ni cómo, ni dónde, ni a través de qué medios" habría tenido lugar la supuesta "intervención directa" del Fiscal General o su "conocimiento y colaboración con un tercero".

Los socialistas destacan además que estas dos voces discrepantes advierten que la sentencia no explica cómo García Ortiz pudo "promover, realizar, ejecutar o llevar a efecto" una filtración, ni de qué modo pudo transmitir personalmente esa información.

Asimismo vuelven a manifestar su "reconocimiento" a García Ortiz "por su servicio público y su defensa de los principios" que sostienen la democracia e insisten en que el caso nace "de un presunto fraude fiscal" cometido por el novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Además muestran su preocupación porque el contenido de la sentencia se haya publicado "más de dos semanas después de conocerse el fallo" lo que a su juicio ha contribuido "a la incertidumbre".

EL SUPREMO LE CONDENA POR EL CORREO Y LA NOTA DE PRENSA

El PSOE ha reaccionado de este modo después de conocer que una mayoría de cinco magistrados del Supremo de un total de siete decidieran condenar al fiscal general por la filtración de la cadena de correos electrónicos en la que se detallaba el intento de acuerdo entre Alberto González Amador --pareja de Ayuso-- y el Ministerio Público, y también por la publicación posterior de la nota de prensa.

"No puede responder a una noticia falsa mediante la comisión de un delito", señala el texto que aprecia la existencia de un "cuadro probatorio sólido, coherente y concluyente" para considerar que fue García Ortiz o una persona de su entorno quien filtró el correo a la 'Cadena Ser' la noche del 13 de febrero.

También apoya la condena en la publicación al día siguiente de la nota de prensa difundida por la Fiscalía donde detallaba el intercambio de 'emails' entre la defensa de González Amador y el fiscal del caso, Julián Salto, incluido el hecho de que reconocía la autoría de esos dos delitos fiscales.

Para el tribunal, la divulgación de la información reservada se materializó tanto por la filtración del 'email' como por la publicación de la nota informativa, que constituyen "una unidad de acción". "La nota consolida la filtración iniciada por el correo, en realidad la oficializa", afirma.