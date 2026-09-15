PSOE y Sumar llaman al Congreso a rechazar los aranceles de Trump a Cuba y a reforzar la cooperación con La Habana

El diputado de Sumar Enrique Santiago interviene durante una sesión plenaria, en el Congreso de los Diputados, a 15 de septiembre de 2026, en Madrid (España). - Fernando Sánchez - Europa Press

MADRID, 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PSOE y Sumar han llamado este martes al Congreso a rechazar los nuevos aranceles que ha ordenado el presidente estadounidense Donald Trump contra Cuba y a exigir el levantamiento del bloqueo, a la vez que piden reforzar la cooperación con la isla.

Así figura en la enmienda que han pactado las dos formaciones del Gobierno de coalición sobre la base de un texto inicial de Sumar que era mucho más contundente, ya que hablaba de un levantamiento "inmediato, total e incondicional" del bloqueo y que denunciaba la "agresión" contra la isla.

Además, la enmienda socialista aceptada por Sumar elimina la exigencia inicial de que España impulse en la Unión Europea "iniciativas concretas" para poner fin a esas medidas de presión económica. Se mantiene, no obstante, la petición de reforzar la cooperación con Cuba en ámbitos como el energético, alimentario y farmacéutico.

Durante el debate, el portavoz adjunto del grupo Enrique Santiago ha denunciado el bloqueo económico, comercial y financiero estadounidense, medidas que "no cuentan con el respaldo de Naciones Unidas y vulneran principios recogidos en la Carta de la ONU, como la igualdad soberana de los Estados y la no injerencia". Según ha explicado, las nuevas órdenes que ha impuesto del presidente Donald Trump este año ha agravado la situación económica, energética y humanitaria de Cuba.

EL PSOE ADMITE FALTA DE LIBERTADES Y DETENCIONES ARBITRARIAS

Por su parte, la diputada socialista Rafaela Romero ha defendido el rechazo de su grupo al bloqueo y a las medidas coercitivas unilaterales de Estados Unidos y ha reivindicado la soberanía de los estados, el multilateralismo y la resolución pacífica de los conflictos. Sin embargo, ha advertido de que "defender al pueblo cubano frente al bloqueo no significa defender al Gobierno cubano frente a sus ciudadanos".

Romero ha denunciado las detenciones arbitrarias, los malos tratos y la persecución de activistas, artistas, intelectuales, estudiantes y defensores de los derechos humanos, pero también la "asfixia económica", la pobreza, la falta de medicamentos y el sufrimiento derivado de utilizar las condiciones de vida de la población como instrumento de presión política. "Los derechos humanos no son un menú del que cada uno elige aquello que políticamente le conviene", ha afirmado.

La portavoz del PNV, Maribel Vaquero, ha señalado que su formación se adhiere al rechazo a la política de sanciones y aranceles aplicada unilateralmente por EEUU por "injusto. No obstante, cree que la proposición "se queda corta" porque no recoge la situación interna de Cuba.

Vaquero ha señalado que Cuba tiene "gobierno totalitario" y ha denunciado las detenciones arbitrarias, la falta de libertad de expresión, asociación y reunión, así como la existencia de presos políticos y las denuncias de malos tratos y torturas.

En la misma línea, el diputado de Junts Isidre Gavín ha rechazado las sanciones extraterritoriales estadounidenses. Sin embargo, ha indicado que no respalda la proposición porque "blanquea la dictadura de izquierdas" que gobierna Cuba y atribuye a Trump problemas internos en la isla cuya principal responsabilidad corresponde, a su juicio, al régimen castristas.

EL PP ACUSA A SUMAR DE OMITIR LA PALABRA "DICTADURA"

Desde el PP, la diputada Belén Hoyo ha criticado que la iniciativa no incluya referencias a términos como "dictadura", "presos políticos", "censura", "represión" o "persecución", y ha acusado a Sumar de no reflejar la situación interna de la isla. "Cuba es una dictadura", ha afirmado, asegurando que lleva más de seis décadas negando democracia y libertad a sus ciudadanos.

Hoyo ha recalcado que la posición del PP sobre Cuba "no admite equidistancias" y ha pedido para los cubanos el mismo derecho a la libertad que para los españoles, además de extender esa reivindicación a Venezuela y Nicaragua. También ha acusado a quienes respaldan al régimen cubano de "justificar, blanquear o maquillar" su actuación.

Por su parte, el parlamentario de Vox Alberto Rodríguez Almeida ha acusado a Sumar de utilizar la iniciativa como un "salvavidas político" para el régimen cubano y ha asegurado que la crisis humanitaria de la isla no deriva de las políticas comerciales estadounidenses, sino del comunismo. "Los diputados de Vox no serán cómplices de este intento de "blanqueamiento de la tiranía comunista cubana", ha apostillado.

Igualmente, el parlamentario de UPN Alberto Catalán ha reprochado a Sumar que no denuncie la represión castrista y ha reclamado condenar las dictaduras de Cuba, Nicaragua y Venezuela y exigir la excarcelación de sus presos políticos.

ERC, BILDU Y PODEMOS PONEN EL FOCO EN EL "CASTIGO COLECTIVO"

Por otro lado, la izquierda alternativa ha apoyado la proposición de Sumar. Así, desde ERC Jordi Salvador ha denunciado las consecuencias humanitarias del bloqueo y ha recalcado que "un niño enfermo no es un adversario político y que su sufrimiento no puede utilizarse para tratar de provocar un cambio de Gobierno". Por ello, ha reclamado al Gobierno que sea "valiente": "Menos palabras y más acciones".

Además, el parlamentario de Bildu Jon Iñarritu ha definido las medidas sobre Cuba como un "castigo colectivo" que afecta a las familias, los hospitales, los colegios, los alimentos, la energía y el transporte, y ha reprochado a la derecha que no condene lo que considera una vulneración del derecho internacional.

A renglón seguido, Javier Sánchez Serna, de Podemos, ha acusado a Estados Unidos de intensificar un "cerco energético" sobre Cuba y ha calificado el bloqueo de "política criminal". A su juicio, la solidaridad con la isla debe ser "efectiva" y no limitarse a declaraciones, por lo que ha planteado que varios países organicen una caravana de buques petroleros con destino a Cuba.

Por último, el diputado del BNG, Néstor Rego, ha exigido el fin del bloqueo y ha defendido el derecho de Cuba a decidir su propio camino.