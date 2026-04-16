El PSOE tilda de "reparto de sillones" el acuerdo PP-Vox en Extremadura: "Ganan los socios de Orbán"

Archivo - La portavoz de la Ejecutiva Federal del PSOE, Montse Mínguez, durante una rueda de prensa en la sede nacional del partido en Ferraz, a 16 de marzo de 2026, en Madrid (España). - A. Pérez Meca - Europa Press - Archivo

MADRID 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Partido Socialista (PSOE) ha cargado este jueves contra el acuerdo alcanzado entre el Partido Popular y Vox en Extremadura por estar pilotado "desde Madrid", y ha asegurado que supone un abrazo de los 'populares' a la "ultraderecha" que quiere "desmontar el sistema autonómico": "Quienes ganan hoy son los socios de Orbán", han aseverado.

La dirección nacional del partido ha achacado la demora de este acuerdo, que se consuma tras cuatro meses de negociaciones y una investidura fallida, a "un problema de sillones" que se ha resuelto "una vez repartidos" y evidencia la "dependencia" que el PP tiene de Vox. Y han advertido que "el bloqueo" a "el avance, a los derechos sociales y a los servicios públicos" seguirá "aunque haya Gobierno".

"Han tardado cuatro meses para firmar un pacto de gobierno. Feijóo tardó un mes en decidir si votaba o no a favor de las pensiones. Tres días en condenar la actitud del diputado de Vox que casi agredió a Alfonso Rodríguez de Celis. Y todavía no sabe qué opina de la guerra de Irán", ha añadido el PSOE antes de dar un espaldarazo a su nuevo líder en la región, Álvaro Cotrina.

"Un nuevo proyecto que demostrará que somos la alternativa que acabará con este gobierno que viene a reeditar un pacto de eliminación de derechos", ha concluido.