El cabeza de lista al Congreso del PSOE por Bizkaia, Patxi López, en un acto en Barakaldo. - PSE-EE DE BIZKAIA

MADRID 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, ha tachado este jueves de "absoluta barbaridad" que el Tribunal Supremo haya confirmado, a poco más de tres días de las elecciones generales, que más de 163.000 personas nacionalizadas a través de la conocida como 'ley de nietos' no podrán votar el próximo domingo, una decisión que considera que atenta contra "uno de los derechos fundamentales" de los ciudadanos afectados. "¿Pero esto qué es?", se ha preguntado.

En respuesta a un recurso planteado por la Abogacía del Estado, el Supremo confirma que la suspensión del voto se refiere a los 163.355 nacionalizados incluidos en el listado que le facilitó el Gobierno, con independencia de que residan fuera del país o en territorio nacional. Sí podrán votar "las 901 personas que presentaron certificación consular, o cualesquiera otras que, con anterioridad al día de la votación, aporten dicha certificación consular, en los términos acordados" para demostrar su vinculación con el exilio.

En este contexto, López ha explicado que le "parece tremendo" que "haya un tribunal en este país que haya decidido que a más de 100.000 españoles se les priva de uno de sus derechos fundamentales, que es votar en las elecciones".

"Si una persona tiene la nacionalidad, por lo tanto es español, tiene todos los derechos intactos. ¿Cómo que no pueden votar? ¿Pero esto qué es? ¿A dónde vamos a llegar en este acoso y derribo a los progresistas y a los socialistas en este país? ¡Hombre, ya basta!", ha clamado el dirigente socialista en una entrevista a La Séptima, recogida por Europa Press.

A su juicio, esta decisión judicial es "otro motivo más para votar, con todas las fuerzas, con todas las ganas y con toda el alma", y ha recordado el llamamiento del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a que "quien pueda votar, lo haga".

Asimismo, ha reprochado que la Justicia haya "acelerado" algunas decisiones que afectan a los socialistas en plena campaña electoral mientras llevan esperando "desde hace meses, años" otras resoluciones que afectan al PP.

"ABERRACIÓN DEMOCRÁTICA" QUE LA DERECHA DUDE DEL SISTEMA ELECTORAL

Además, López ha calificado de "auténtica aberración democrática" que el PP ponga en duda el sistema electoral español en el voto en el extranjero, una actitud que considera "más propia de un partido antisistema que de un partido que se dice de gobierno", lo que a su juicio evidencia "su poca cultura democrática y el nerviosismo" de la derecha ante estos comicios.

En este sentido, el cabeza de lista socialista por Vizcaya ha reivindicado las garantías del sistema electoral español, ha recordado que todos los partidos pueden contar con interventores y apoderados en las mesas electorales y que los escrutinios son públicos. "Lo que no puede ser es poner en duda a toda la estructura de un país", ha señalado, aludiendo a los trabajadores de Correos, los funcionarios que custodian los votos y la Junta Electoral.