El PSOE ve el 'caso Kitchen' como "la mayor vergüenza de la democracia" y acusa al PP de intentar taparlo

Pedro Sánchez junto con la dirigente socialista Elisa Garrido en una reunión de la Ejecuytiva del PSOE - PSOE EVA ERCOLANESE

MADRID 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

El PSOE califica el 'caso Kitchen', cuyo juicio ha arrancado este lunes en la Audiencia Nacional, como "la mayor vergüenza de la democracia española" y considera que el Partido Popular lleva semanas generando "ruido" para taparlo.

"¿Qué es la Kitchen? Es el Partido Popular utilizando el Ministerio del Interior, jueces, fiscales y policías para destruir las pruebas de su propia corrupción", señalan los socialistas sobre el juicio en el que el exministro Jorge Fernández Díaz (PP) se enfrenta a una pena de 15 años de prisión.

En el banquillo de los acusados también se sientan su número dos en Interior Francisco Martínez, el ex DAO de la Policía Nacional Eugenio Pino y el excomisario José Manuel Villarejo, acusados de espiar al extesorero del PP Luis Bárcenas para robarle información sensible sobre el partido y sus dirigentes relacionada con el caso Gürtel.

Para el PSOE no se trata de un caso aislado sino una operación organizada desde el poder "para tapar la Gürtel". "El PP tapando al PP con los aparatos del Estado", señalan. Consideran además que el PP utiliza "un mismo método" en distintos casos de presunta corrupción.

"Para entender lo que es el PP, basta con mirar Génova 13 planta por planta. En el primer piso: los sobres de la Gürtel , el primer partido condenado por corrupción en la historia de España. En el segundo piso: el Ministerio del Interior destruyendo las pruebas de esa corrupción . En el tercer piso: el Ministerio de Hacienda investigado por vender el BOE . Tres plantas. Un mismo edificio. Un mismo método", señalan desde Ferraz en un comunicado.

Sostienen además que la corrupción en el PP no es "pasado" sino "presente" y mientras arranca este juicio están intentando "tapar, generar ruido y señalar a otros" y acusan a su líder, Alberto Núñez Feijóo de no condenar los "casos de corrupción de su partido" desde que lo preside hace cuatro años. "Sin pedir responsabilidades, sin dar explicaciones, su silencio no es neutralidad, es complicidad. El que calla, otorga", apuntan.