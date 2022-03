El PSOE ve en la llegada de Feijóo a 'Génova' una "oportunidad" para pactar la renovación del CGPJ

El PP insiste en que se ofrecerán varios pactos de Estado, incluido uno en materia de Justicia

MADRID, 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PSOE en la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados, Francisco Aranda, ha considerado este miércoles que la futura designación de Alberto Núñez Feijóo como presidente del PP, en el congreso previsto para este fin de semana, es una "oportunidad" para desbloquear la negociación para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que lleva ya más de tres años con el mandato caducado.

"Es una oportunidad que se le viene al PP este sábado" y que puede ser un "acicate" para llegar al consenso, ha dicho Aranda, durante un debate organizado por el Centro de Enseñanza Superior (CES) Cardenal Cisneros, en el que han participado su homólogo 'popular', Luis Santamaría, y representantes de las cuatro asociaciones judiciales, según ha informado el organizador en un comunicado.

Aranda ha calificado de "anormalidad democrática" la actual situación del CGPJ, criticando que el PP no ha querido renovar "porque no le conviene", al tiempo que ha defendido el actual sistema de elección de los vocales procedentes del turno judicial, reivindicando que posee una "doble legitimidad" al ser propuestos por los jueces y elegidos por el Parlamento.

Santamaría, por su parte, ha ratificado que el PP, tal y como ya ha expuesto Feijóo, ofrecerá al PSOE distintos pactos de Estado, entre los que habrá uno relativo a la Justicia que contemplará la renovación del CGPJ.

No obstante, ha incidido en que los socialistas están "muy enrocados" con el actual sistema de designación de los vocales judiciales. "No se mueven ni un milímetro", ha reprochado, advirtiendo de que eso podría dificultar el acuerdo.

LA MAYORÍA DE LAS ASOCIACIONES PIDEN RENOVAR YA

Por otro lado, los portavoces de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación Judicial Francisco de Victoria (AJFV), Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) y Foro Judicial Independiente (FJI) han reiterado sus posturas sobre la actual situación del CGPJ, de modo que las tres primeras han exigido renovar ya, mientras que la última ha abogado por cambiar antes el sistema de elección de sus miembros para evitar "un nuevo reparto" entre partidos políticos.

Así, la presidenta de la APM, María Jesús del Barco, ha lamentado que el CGPJ se haya convertido en "un oscuro objeto de deseo" para los partidos políticos, pero ha dejado clara la necesidad de renovarlo inmediatamente, iniciando a la vez una reforma que fije la elección directa de los doce vocales de procedencia judicial: "Los jueces queremos elegir a esos vocales".

El portavoz nacional de la AJFV, Jorge Fernández Vaquero, ha coincidido con Del Barco, apuntado además que esa reforma es clave para acabar con la percepción que tiene la ciudadanía de falta de independencia de los jueces, tal y como han puesto de relieve diversos informes del Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO), del Consejo Europa.

Desde Juezas y Jueces para la Democracia, su viceportavoz, Fernando de la Fuente, ha reclamado igualmente la inmediata renovación del CGPJ "porque así lo obliga la Constitución". Sin embargo, no ha especificado cuál podría ser en un futuro el mejor modelo para designar a los vocales judiciales. "Hay que buscar un sistema permanente, estable y de contrapesos" que sea "equilibrado", ha indicado.

La vicepresidenta del FJI, Cristina de Vicente, ha sido la única representante judicial que se ha mostrado manifiestamente contraria a renovar el CGPJ sin que antes no se haya establecido la elección directa de esos doce vocales.

De Vicente ha advertido de que "si hay una renovación va a haber un nuevo reparto". "No lo podemos permitir. Hay que hacer las cosas bien", ha sostenido, insistiendo en que el FJI no participará en renovación alguna hasta que no se cambie el modelo actual.