El PSOE ve a Tellado como "el broncas" de la política nacional y al PP como la "derechona obediente" ante Vox

MADRID 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PSOE, Montse Mínguez, ha calificado al secretario general del PP, Miguel Tellado, como "el broncas de la política nacional" y ha pedido al líder de su formación, Alberto Núñez Feijóo, que le desautorice, tras haber dicho que habría que "empezar a cavar la fosa" del Gobierno.

Los socialistas consideran "una barbaridad" las palabras del 'número dos' del PP que en un acto del PP en Navarra dijo además que el Ejecutivo de Sánchez "nunca debió haber existido". Por tanto pide a Feijóo que le haga rectificar y pida perdón a las víctimas que todavía tienen a familiares enterrados en fosas.

"El problema es el poso que dejan esas barbaridades porque al final es un lenguaje violento que se normaliza y que empobrece a la democracia", ha señalado en una rueda de prensa en la sede del PSOE tras la reunión de la Ejecutiva Federal.

La portavoz socialista ha acusado al PP de "alimentar al monstruo de la ultraderecha" y considera que Vox sale beneficiado de los "insultos" de Tellado. "Si piensas como los ultras, hablas como los ultras, haces política como los ultras, al final lo único que haces es darle votos a los ultras".

En ese sentido afirma que el líder de Vox, Santiago Abascal, está "aplaudiendo por los rincones" y ya no se dirige al PP como la "derechita cobarde" porque, a juicio del PSOE, se ha convertido en la "derechona obediente".

TODAVÍA HAY UNA "HERIDA ABIERTA"

Mínguez insisten en que las palabras de Tellado demuestran una falta de respeto "absoluta" por la historia reciente de España. "Cavar fosas para enterrar no puede ser considerado jamás una metáfora en un país donde todavía existe una herida abierta", ha reprochado.

A renglón seguido, ha recomendado al dirigente 'popular' "que estudie y que lea" si no conoce los episodios históricos a los que hace referencia y cree que el PP está demostrando que no tiene "decencia" en el debate político y está sometiendo a los españoles a "una espiral de odio y crispación".

"Ya no sabemos en qué nivel de insulto estamos y ya lo dice el vocabulario popular que quien insulta por la boca no tiene nada en la cabeza", ha añadido.

SÁNCHEZ EN UN MALETERO Y FOTOS DE VÍCTIMAS DE ETA

La portavoz socialista ha seguido cargando contra Tellado, afirmando que sus declaraciones no fueron un desliz ni una improvisación y recriminando declaraciones previas como que el presidente Pedro Sánchez debería abandonar el país en el maletero de un coche y que utilizó una foto de las víctimas de ETA en el Congreso de los Diputados.

"Insulto, ruido, barro", insiste Mínguez que califica al dirigente del PP como "el broncas de la política nacional" que a su juicio está detrás de los momentos más broncos en la Cámara Baja. "Os invito a que hagáis la prueba en cualquier buscador de Internet, si ponéis bronca en el Congreso siempre está detrás al señor Tellado", afirma.

Mínguez insisten en que Feijóo no es un político moderado sino un "radical disfrazado" y le ha exigido que deje a un lado "la crispación y el odio" al que, asegura, somete a los ciudadanos cada día. Por el contrario asegura que el PSOE defiende la "política sana" en este inicio del curso político