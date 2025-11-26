El PSOE volverá a intentar este jueves ampliar el uso de lenguas oficiales a todos los debates del Senado

Archivo - Hemiciclo del Senado prácticamente vacío donde se celebra el primer Pleno de su historia sin senadores y con la única presencia de la presidenta, Pilar Llop, y varios miembros de la Mesa que dirigen la institución. - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Comisión General de Comunidades Autónomas del Senado abordará este jueves una iniciativa del PSOE sobre la "pluralidad lingüistica" en España, con la que busca forzar al PP a extender el uso de las lenguas oficiales a todos los debates de la Cámara Alta, entre otras cosas.

Se trata de una iniciativa no vinculante con la que los socialistas también quieren animar a los Gobiernos autonómicos con dos lenguas oficiales "a seguir profundizando en sus territorios en la difusión de las mismas".

También valoran "muy positivamente" la creación del Consejo de las Lenguas Oficiales como órgano de impulso a las lenguas oficiales en España e insta al Gobierno a seguir trabajando "en el reconocimiento, impulso y fomento de la pluralidad lingüística".

En la actualidad, el uso de las lenguas oficiales en el Senado está limitado a los debates de las mociones en el Pleno, la propia Comisión General de las Comunidades Autónomas y la presentación de algunos textos escritos.

Los socialistas y varios socios parlamentarios del Gobierno ya han intentado en varias ocasiones durante esta legislatura forzar a la mayoría absoluta del PP a cambiar el Reglamento para ampliar el uso de las lenguas oficiales, aunque los 'populares' se han negado.

En la legislatura pasada, en la que el PSOE sumaba mayoría con varios aliados del Gobierno, los socialistas apoyaron admitir a trámite una propuesta de Junts de reforma del Reglamento para universalizar el uso de las lenguas oficiales en el Senado.

Sin embargo, los socialistas realizaron varias ampliaciones del período de enmiendas a esta propuesta, dilatando su tramitación en el Senado sin que finalmente se llevara a cabo.

En este contexto, el adelanto electoral y la disolución de las Cortes provocaron que esta propuesta para extender el uso de las lenguas cooficiales quedara sin efecto.