PSOECyL actuará de manera "contundente" de confirmarse la situación del diputado acusado de amenazar a su esposa

VALLADOLID, 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

La viceportavoz del PSOE en las Cortes de Castilla y León, Patricia Gómez, ha garantizado que el partido actuará de forma "contundente y coherente" de confirmarse la situación en la que se ha producido la detención del procurador socialista por Soria Ángel Hernández.

Así se ha referido Gómez a la detención de que es el secretario general del Grupo Socialista en las Cortes por amenazar y aporrear supuestamente la puerta de la casa de su pareja en Soria.

"Me provoca, en caso de ser cierto, una profunda tristeza", ha señalado Patricia Gómez, quien ha asegurado que, de confirmarse los hechos, el PSOE "actuará de manera contundente y coherente". "El PSOE actuará como siempre hemos hecho con este tipo de actos pero permítame que espere a conocer los hechos, no me gustaría emitir una valoración sobre algo que no conozco", ha zanjado la viceportavoz.