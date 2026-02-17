Puente afirma que Rodalies "no se puede traspasar de un día para otro" y niega un "colapso" del tren en Cataluña

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, durante una sesión plenaria en el Senado, a 17 de febrero de 2026, en Madrid (España). - Fernando Sánchez - Europa Press

MADRID, 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha afirmado este martes que el traspaso de las competencias de Rodalies no se puede efectuar "de un día para otro" porque de hacerlo así no habría "servicio", "maquinistas" o "directivos", y ha negado que exista un "colapso deliberado" del tren en Cataluña.

En sendas interpelaciones de Junts y ERC en el Senado sobre la situación ferroviaria de Cataluña, el ministro se ha mostrado dispuesto a hablar de "traspasos reales", con "financiación" y con "responsabilidades reales", frente a debates que ha considerado "demagógicos".

"Ustedes, que han sido un partido de Gobierno, saben que no se puede traspasar la infraestructura de un día para otro", le ha dicho Puente al portavoz de Junts, Eduard Pujol, quien previamente le había insistido en la necesidad de llevar a cabo la cesión de manera inmediata.

Al respecto, el titular de Transportes ha pedido que se reconozca el trabajo del Gobierno y la Generalitat de Cataluña en la operación, puesto que ambas administraciones están "trabajando en serio" a través de la creación de la sociedad que gestionará el servicio y el impulso a las correspondientes dotaciones.

"¿Qué hacemos si mañana cedemos la infraestructura y la gestión a Cataluña? Los 200 trenes que se necesitan para prestar servicio, ¿quién los va a poner? ¿Quién va a poner los maquinistas? ¿Quién va a poner los directivos? Lo que ustedes proponen no tiene el más mínimo sentido", ha lanzado.

SITUACIÓN "ENDÉMICA" DE POCA INVERSIÓN

Puente ha negado la existencia de un "colapso deliberado" ferroviario en Cataluña y ha reclamado "honestidad" en el debate sobre el tren, lo que "choca con el diagnóstico catastrofista" que, a su juicio, ha realizado Junts.

El ministro ha reconocido que Rodalies atraviesa una situación "endémica" de "poca" inversión histórica, priorizando la alta velocidad por delante de los trenes de cercanías, si bien ha considerado que el Ejecutivo de Pedro Sánchez "ha cambiado" estas tendencias al incrementar inversiones en Cataluña y equilibrar las prioridades.

Sobre los últimos accidentes en Cataluña, Puente ha asegurado que hay "causas distintas" que requieren soluciones "distintas": la primera, la situación "endémica" de Rodalies, para lo que se están acometiendo "obras de mejora", y la segunda, las circunstancias climatológicas "excepcionales" de los últimos meses, que han provocado "daños" en una infraestructura que discurre, mayoritariamente, en "trinchera", y que cuenta con "numerosos taludes".

"GARBO, MINISTRO, GARBO"

Previamente, el portavoz de Junts, Eduard Pujol, ha criticado el "colapso" que, bajo su punto de vista, sufre Cataluña en el ámbito del tren, que ha achacado al "mantenimiento casi invisible, el pasotismo enfermizo y la dejadez de récord" de los gobiernos del PP y el PSOE.

"Estamos muy fastidiados. Ministro, espabilen; garbo, ministro, garbo, antes de que todo esto acabe en una revuelta en los andenes, al estilo del mayo francés del 68", ha advertido, antes de reclamar el traspaso inmediato de la red de Rodalies a Cataluña.

Para el senador de ERC Joan Queralt, la solución definitiva y "radical" es traspasar "cuanto antes" los presupuestos, las infraestructuras y servicios a la Generalitat de Cataluña: "El plan actual es un plan que va como Rodalies, no funciona. Si ese traspaso se hace serio y rápido, obrará maravillas".

"Hace falta pasar de decir que no se puede a hacer más, sin excusas. Hacer lo debido, y no un poco, un mucho más, señor ministro; si no, esto va a tener alguna consecuencia desagradable", ha añadido.