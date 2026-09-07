Puente, tras el ascenso de la ultraderecha en Alemania: la solución a los problemas no es "ponerse en manos de lo nazis"

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente. - Rober Solsona - Europa Press

MADRID 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha mostrado hoy su preocupación por la victoria de la formación de ultraderecha AfD en Sajonia-Anhalt (Alemania) y ha advertido de que la solución a los problemas no es "ponerse en manos de los nazis".

Durante una entrevista en La Cafetera, de Radiocable, recogida por Europa Press, y al hilo del triunfo de la AfD en Alemania, ha señalado que le preocupan mucho las justificaciones de que este ascenso de la ultraderecha es una "especie de consecuencia del fracaso de las políticas tradicionales". "Yo esto no lo acepto", ha exclamado.

Dicho esto, ha añadido que no ve "justificable" que se diga que como la política no es capaz de satisfacer todas las aspiraciones de la gente haya que recurrir a otros que, según Puente, "van a destruir a la gente, porque la van a destruir". "Es decir, si la solución ante la insatisfacción es el suicidio, pues yo creo que eso no es admisible y no es justificable", ha espetado.

Puente ha ahondado en esta afirmación señalado que esto es el suicidio y ha recordado que se sabe "por la historia, cómo acaba esto".

Además, ha añadido que si la ultraderecha se acaba haciendo con el poder "será el fin de la democracia en España" y ha advertido de que es "el camino que llevamos" si es que al final Abascal "pinta algo en algún Gobierno nacional". No ve justificable tampoco que se diga que como el Gobierno no soluciona problemas como la vivienda, "hay que ponerse en manos de los nazis". "Es absolutamente disparatado", ha apostillado.

RECHAZA QUE LA IZQUIERDA ESTÉ ALIMENTANDO A LA ULTRADERECHA

También rechaza la acusación de que la izquierda haya contribuido a alimentar a la ultraderecha y ha precisado que lo que hace es avisar y poner el foco en lo que está sucediendo.

Por el contrario, cree que quien sí alimenta a la ultraderecha es quien valida a ese tipo de partidos y les de un sitio en un gobierno, permitiéndoles desarrollar sus políticas.

"Nosotros lo combatimos y lo vamos a seguir combatiendo, eso que nadie tenga ninguna duda. Por tanto, yo niego la mayor", ha exclamado.