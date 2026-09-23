Puente carga contra Ada Colau por pedir que Sumar rompa el Gobierno: "Cansado de los que dan lecciones de izquierdismo"

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, durante la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, en el Palacio de la Moncloa, a 15 de septiembre de 2026, en Madrid (España). - Diego Radamés - Europa Press

MADRID, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El ministros de Transportes, Óscar Puente, ha arremetido contra la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau tras su petición de que los partidos de Sumar rompan el Gobierno si el PSOE no despliega políticas valientes en vivienda tras el desahucio de Maricarmen, una anciana de 87 años, de su piso de Madrid en el que había residido durante 70 años.

A través de la red social 'X', ha afirmado que no acepta lecciones de "izquierdismo" ni de valor de Colau "ni de nadie", recordando que cuando fue alcalde de Valladolid remunicipalizó el servicio de suministro de agua mientras ella "se perdía en excusas en Barcelona".

"Bastante cansado de los que nos dan lecciones de izquierdismo o de valor. A mi a izquierdista y a valiente no me gana ni Colau ni nadie", ha exclamado el ministro.

En otro comentario, Puente ha ironizado que hay sectores en la izquierda que "en el fondo están encantados" con esta polémica porque "nada les pone más que atizar al PSOE y al Gobierno" mientras pueden abonarse al "relato épico de las barricadas".

SE MOFA DE LA "BERDADERA HIZQUIERDA"

"Han pasado por gobiernos municipales y nacionales y no han asentado ningún tipo de cambio. Viven a la contra. Es el gran drama de la Berdadera Hizquierda española", ha recriminado a parte de la izquierda alternativa al PSOE.

Tras estas críticas el diputado de IU adscrito a Sumar Nahuel González ha replicado al ministro y le ha recordado que tiene mucho de que hablar en relación al PSOE y su gestión, como los casos de corrupción que salpican a los socialistas, la situación de Cercanías o la ampliación del Puerto de Valencia.

Además, ha incidido en el giro que dio el PSOE sobre el Sáhara Occidental tras avalar el plan de autonomía propuesto por Rabat en la zona

"¿Qué haces, Óscar? ¿De verdad quieres que entremos? Mira que hay mucho de qué hablar, eh", ha escrito el parlamentario para apostillar: Puerto de València, corrupción, Cercanías, Sáhara, tauromaquia". "¿Sigo? Hoy estás demostrando quién eres", ha espetado al titular de Transportes.

COLAU: NO SE PUEDE SER "CÓMPLICE" DE LA "COBARDÍA" DEL PSOE

La exregidora de la ciudad condal había proclamado a través de un vídeo en Instagram previamente que su espacio político "no se puede mantener la presencia en un Gobierno de coalición si no es para hacer el máximo esfuerzo, para enfrentarse a los fondos buitres" o "para acabar con el rentismo y la especulación".

Es más, apuntaba que el socio minoritario no puede ser "cómplice" de la "cobardía" del PSOE en materia de vivienda y que este desahucio tiene que ser un "punto de inflexión" para hacer políticas de vivienda. "Y si el PSOE no está dispuesto, que quede claro", ha apostillado.