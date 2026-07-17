Puente critica que la Justicia penal se pronuncie sobre una plaza pública y dice tendrán "muchísimo trabajo"

El ministro de Transportes, Óscar Puente - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID, 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha criticado que la justicia se pronuncie sobre "la idoneidad o no de proveer una plaza determinada en la administración", en respuesta a la sentencia de la Audiencia Provincia de Badajoz que ha condenado a David Sánchez, el hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a 9 meses de inhabilitación por un delito de cooperación en la prevaricación administrativa.

En una entrevista en 'Las mañanas de RNE', recogida por Europa Press, el titular de Transportes ha acusado a "una parte del Poder Judidical" de no respetar "la legitimdad del Poder Legislativo" y su capacidad para "decidir cómo regular la vida del país".

"Esto lo hemos visto en la sentencia del hermano de Pedro Sánchez, en la que un tribunal se pronuncia sobre la idoneidad o no de proveer una plaza determinada en la administración", ha esgrimido el ministro.

ASEGURA QUE PUEDE CITAR "CIERTOS DE EJEMPLOS" DEL CONTENCIOSO

En este sentido, Puente ha asegurado que si los tribunales deciden cuándo hace falta un puesto en la administración, "van a tener muchísimo trabajo" y ha expresado que él mismo puede citar "cientos de ejemplos".

Sobre esto el ministro ha sacado a la palestra el caso del actual alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, quien según Puente "decidió en un momento determinado que necesitaba un alcalde B" y "creó una plaza". "Yo hice público quién iba a ser el adjudicatario de esa plaza un mes antes de que se convocara. Y acerté de lleno", ha insistido.

Puente ha reiterado que en ese momento, los tribunales revocaron la decisión del alcalde vallisoletano en el ámbito contencioso-administrativo, pero que "no han perseguido penalmente a los autores de los hechos" porque se trata de cuestiones que "normalmente se dirimen en el contenciosos-administrativo".

"Salvo que seas el hermano de Pedro Sánchez, en cuyo caso acabas sentado en el banquillo y condenado como cooperador necesario de un delito que sólo puede cometer un funcionario público. Algo verdaderamente infrecuente, por no decir inaudito, en nuestra jurisprudencia", ha censurado el ministro.

Óscar Puente ha asegurado que "la mejor manera de resolver" la situación judicial que, a su juicio, vive España es "trasladar un mensaje en las próximas elecciones contundente" de que "en España manda quien los ciudadanos deciden".

"Un resultado contundente yo creo que hará reflexionar a muchos y probablemente tendrán que plantearse que si quieren gobernar este país lo que tendrán que hacer es presentar un buen proyecto", ha concluido.