Puente denuncia la "quiebra" del pacto de la Transición y reivindica al PSOE como "sostén de la monarquía"

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente (i), y el secretario general y portavoz de Facua, Rubén Sánchez, durante el encuentro bajo el título ‘Frenar a la extrema derecha’, en el Ateneo de Madrid (España). - Isa Saiz - Europa Press

MADRID, 21 May. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha denunciado este jueves la "quiebra" del pacto de la Transición, señalando como principal culpable a la derecha, y ha reivindicado al PSOE como el "sostén" de la monarquía.

El ministro, que ha acudido al coloquio 'Frenar a la extrema derecha', organizado por Facua en el Ateneo de Madrid y al que también han acudido el exvicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, el secretario general de Facua, Rubén Sánchez, y la analista política Sarah Santaolalla, ha expresado que "el problema democrático de España es que el pacto de la Transición se ha quebrado y lo ha quebrado fundamentalmente la derecha".

Asimismo ha explicado que ese acuerdo histórico se basó en "renuncias mutuas" que la izquierda ha cumplido "de manera leal", destacando que, pese a su "espíritu republicano", "el principal sostén de la monarquía en nuestro país ha sido y es a día de hoy el Partido Socialista Obrero Español".

Puente ha detallado que la izquierda también renunció a la justicia mediante la Ley de Amnistía de 1977, cuya "finalidad última" era que personas como Manuel Fraga "no pagaran por los crímenes que habían cometido durante el franquismo".

En contraposición, ha denunciado que la derecha ha incumplido su renuncia más importante, la del "poder político por derecho natural", y ha afirmado que la oposición no acepta resultados electorales adversos desde el último mandato del expresidente Felipe González.

"MUTILADOS POLÍTICOS"

En este sentido, el titular de Transportes ha incidido en que "cuesta diferencia" a la derecha de la "extrema derecha". En términos muy críticos, ha definido al equipo de Alberto Núñez Feijóo, presidente del Partido Popular, como "un equipo de mutilados políticos que necesitan forzosamente de la contribución de las otras herramientas" para gobernar.

Ha señalado que el líder del PP es "un tipo incapaz de ganar unas elecciones en este país si no cuenta con las otras tres patas de la mesa" y ha reprochado la falta de preparación de su entorno actual: "No habla idiomas ninguno".

ALIANZA "INTELIGENTE"

Ante este escenario, Puente ha hecho un llamamiento a la "colaboración inteligente de los demócratas y de la izquierda", aclarando que eso no significa concurrir "juntos en armonía, bajo unas mismas siglas".

Para el Ministro, es "imprescindible" que el bloque progresista actúe con "altura de miras" frente a un adversario que, según sus palabras, "solo quiere que su mundo sea mejor aunque sea a costa de joder el mundo de todos". "Tenemos que pararles como sea, porque si están haciendo lo que están haciendo con un gobierno progresista en el poder, imaginaos lo que nos espera si consiguen el Gobierno de España", ha insistido.

Sin embargo, Puente se ha mostrado esperanzado al señalar que "la ventana de oportunidad se les está cerrando", citando datos que apuntan a que el voto joven está retornando a posiciones de izquierda en comicios recientes como las elecciones andaluzas.

LUCIDEZ ANTIFASCISTA Y EVITAR EL "MALMENORISMO"

Por su parte, el exvicepresidente Pablo Iglesias ha coincidido en que "si los resultados de la democracia perjudican a los oligarcas" la derecha da "golpes de estado". Iglesias ha defendido la necesidad de una "lucidez antifascista" para entender que la "maquinaria" que opera desde sectores judiciales y mediáticos actúa contra "rojos y socialdemócratas" por igual.

En este sentido ha expresado su desacuerdo con que "no se haga una investigación sobre todos los jueces y fiscales que preparan opositores y no declaran a Hacienda los emolumentos". Además ha criticado que la "policía patriótica" siga vistiendo el uniforme tras participar en operaciones políticas dirigidas por la derecha contra adversarios democráticos.

Finalmente el exdirigente de Podemos, ha instado a "poner límites a los fascistas" y a "atreverse a meterles en la cárcel". Iglesias, que ha defendido esta actitud "combativa", además, ha expresado que "el mal menor es la autopista mas rápida al fascismo", en referencia a unas palabras del portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián.

Con todo, el acto ha estado envuelto en una atmósfera de tensión en un momento dado debido a la irrupción de varias personas con carteles increpando a Santaolalla y tildando de "falsa" la denuncia que interpuso contra Vito Quiles el pasado marzo.

Poco después, la Policía Municipal se ha personado en el Ateneo para evitar cualquier tipo de altercado y la situación se ha saldado con la identificación de los tres agitadores --"nazis del Frente Obrero", según Iglesias-- y de dos periodistas de 'Canal Red' que habían acudido a "cubrir" la disputa, según ha afirmado el exvicepresidente.