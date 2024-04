Puente dice tener "más razones para pensar mal" de la pareja de Ayuso que de Begoña Gómez y Air Europa

Defiende que Sánchez recibe insultos a un "nivel" y con una "constancia" que no sufrieron sus antecesores



MADRID, 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha asegurado que tiene "bastante más razones para pensar mal" por los presuntos delitos fiscales cometidos por la pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, que del "disparate cósmico" que intenta vincular el rescate de Air Europa con la mujer de Pedro Sánchez, Begoña Gómez.

"Hay bastantes más razones para pensar mal de una relación directa causal entre unos ingresos de una persona concreta que tiene una relación de convivencia con la presidenta de la Comunidad de Madrid que, permítame decirlo, el disparate cósmico de que el rescate de Air Europa tiene algo que ver con la mujer del presidente del Gobierno", ha defendido el ministro en una entrevista en Onda Cero, recogida por Europa Press.

Puente ha criticado que, pese a ello, parece que "la consigna" es "meter" a la mujer de Pedro Sánchez "como sea" en el rescate de Air Europa. Y, sin embargo, ve "más pruebas" y más "elementos de juicio" para establecer una relación de conexión entre el presunto fraude a Hacienda de la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid y ella misma y que la hacen "responsable".

Entre ellas está, según el ministro, haber salido en defensa de su pareja cuando "supuestamente era un ciudadano particular", así como por "haber mentido" cuando salió en su defensa. "Ha dicho que el que le debe dinero a ese señor es Hacienda, no Hacienda a él. Y resulta que eso es falso, que es él quien debe dinero a Hacienda", ha sostenido.

En este sentido, ha ahondando en que es "innegable" y que no puede eludirse que Ayuso convive con una persona que ha cometido "presuntamente un delito de fraude fiscal y falsedad en documento mercantil" y que, fruto de ese delito, "adquiere una vivienda" en la que reside la propia presidenta de la Comunidad de Madrid.

"Negarlo es ponerse una venda delante de los ojos, esa es la realidad", ha proseguido Puente, preguntándose "qué sucedería en este país" si quien hubiera cometido esos hechos hubiera sido la pareja del presidente del Gobierno: "Imagínese que esta mujer hubiera cometido fraude fiscal y este hombre viviera con ella, y viviera en la vivienda que ha comprado esa señora, es que no sé si podríamos vivir en este país los que participamos en un partido como el PSOE".

SÁNCHEZ, EL PRESIDENTE MÁS INSULTADO

Por otra parte, el ministro de Transportes ha lamentado que el PP "lleva tiempo sin respetar" la alternancia en el poder, como se comprometieron "en el año 1978", y que cada vez que gana los comicios el PSOE "hay un proceso de deslegitimación y de falta de aceptación de los resultados".

"Este presidente no ha tenido ni un solo segundo de respiro democrático", ha afirmado Puente, subrayando que a sus antecesores "jamás se les llamo Okupa", "traidor" o "felón" y nunca se deslegitimó sus resultados electores como se han deslegimitado los resultados de Sánchez.

"Ya de entrada se calificó de ilegítima la moción de censura. Eso era un instrumento ilegítimo, pero está en la Constitución", ha agregado irónicamente, indicando que desde que subió hace cuatro meses a la tribuna del Congreso en la investidura del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, recibe "todo tipo de insultos, físicos la mayoría", pero que Sánchez lleva seis años también recibiendo descalificaciones.

Cuestionado sobre si los anteriores presidentes no recibieron ningún insulto, Puente ha asegurado que "a este nivel" y con "esta constancia" no. "Con esta utilización sistemática del insulto para hacer política y la deslegitimación no, rotundamente no", ha zanjado.

LA OPINIÓN DE LAS CORTES "ES LA QUE VALE"

Puente también se ha referido a si la población española rechaza en su mayoría la Ley de Amnistía diciendo que "la opinión representada" en las Cortes Generales "es la que vale", porque en este país no se celebra una consulta "cada vez que se toma una decisión".

"A veces se toman decisiones en función de lo que la mayoría parlamentaria considera que pueden ser o no, o pueden responder o no a un deseo mayoritario de la ciudadanía", ha explicado el ministro, incidiendo en que lo que sí sucede en democracia es que se da "un margen para que se vea cuales son los resultados" y que la ciudadanía tome una decisión sobre los mimos "en las siguientes elecciones".

En su opinión, no se puede "sacar el dedo" y decidir qué asuntos requieren o no el apoyo mayoritario de la sociedad, porque ya existe una mayoría parlamentaria facultada para tomar decisiones "en función de lo que considera".