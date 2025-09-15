Puente dice que está tranquilo por la demanda anunciada por el juez Peinado:"No me va a privar del derecho a expresarme"

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, interviene durante una sesión de control al Gobierno, en el Senado, a 9 de septiembre de 2025, en Madrid (España). - A. Pérez Meca - Europa Press

MADRID 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha afirmado este lunes que está "tranquilo" ante la demanda contra él anunciada por el juez Juan Carlos Peinado y asegura que va a seguir expresándose igual.

"Soy muy consciente de las cosas que he dicho en relación a la instrucción del juez Peinado" que dirige la causa contra Begoña Gómez, la mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha afirmado en declaraciones a TVE, recogidas por Europa Press.

Peinado ha presentado varias demandas contra periodistas y cargos políticos, entre ellos el ministro Puente, al considerar que sus críticas vulneran su derecho al honor. Este mismo fin de semana Puente afirmó que Peinado y el magistrado Ángel Hurtado, que instruye la causa contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, son "casos claros de jueces que hacen política".

"Estoy bastante tranquilo con respecto de lo que he dicho y también digo que tampoco me va a privar de mi derecho a expresarme, si lo que pretende es eso", ha indicado.

Dice además que el juez va a tener "mucho trabajo" si decide demandar a las personas que han criticado su instrucción. "No soy el único, ni mucho menos" y finalmente ha bromeado ante una posible citación judicial.

Así, ha señalado que si coinciden en el juzgado Peinado tendrá que pedir "una tarima un poco más alta que la que le puso a (Félix)Bolaños", en referencia a la declaración del actual ministro de la Presidencia, que se retrasó por la exigencia de Peinado de instalar una tarima para situarse por encima del ministro, que comparecía como testigo.