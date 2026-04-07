Puente se muestra "dispuesto" a dialogar con el Gobierno de Navarra sobre la coordinación del aeropuerto de Pamplona

Archivo - El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, durante una sesión plenaria en el Senado, a 17 de febrero de 2026, en Madrid (España). - Fernando Sánchez - Europa Press - Archivo

MADRID 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha respondido a la reivindicación de UPN para la cogestión aeroportuaria en Navarra mostrándose "dispuesto" a dialogar con el Gobierno de María Chivite para "buscar fórmulas" que mejoren la coordinación en la "toma de decisiones" y que "incrementen" los tráficos del aeropuerto de Pamplona.

Durante la sesión de control al Gobierno en el Senado, la portavoz de UPN María del Mar Caballero se ha referido al acuerdo alcanzado hace unos días entre el Lehendakari vasco, Imanol Pradales, y el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, para crear un órgano bilateral Euskadi-Estado para la "colaboración, coordinación y gestión" de los tres aeropuertos vascos.

En este contexto, UPN ha reclamado a Puente la misma reivindicación para el aeropuerto de Pamplona, poniendo como ejemplo también la nueva ruta a Barcelona que ha conseguido el aeropuerto de La Rioja.

Sin embargo, Puente ha preguntado a la senadora de UPN si "de verdad cree que las cifras de viajeros del aeropuerto de Pamplona mejorarían si el Estado y el Gobierno navarro compartieran la gestión".

En cualquier caso, ha insistido en que el Gobierno central está "dispuesto" a dialogar y buscar fórmulas para mejorar la coordinación en la toma de decisiones respecto al aeropuerto de Pamplona.

Asimismo, Puente ha reivindicado el sistema en red de los aeropuertos, aunque cree que también "tiene que atender a peculiaridades de los territorios" a través del diálogo. "Pero el modelo en red es el modelo por el que apuesta el Gobierno de España", ha proclamado.