Puente pide disculpas por la incidencias de Rodalies, pero niega que sean por falta de inversión

Junts amenaza con la negociación de los PGE: "O pagan o Junts irá a hablar de los Presupuestos en Rodalies, y a veces no se llega"

El ministro de Transportes y Movilidad Urbana, Óscar Puente, ha pedido disculpas por las incidencias de las últimas semanas en Rodalies de Cataluña, aunque ha querido "desmentir rotundamente" que esto sea por falta de inversión en este servicio: "Físicamente no podemos invertir más porque no se pueden hacer más obras al mismo tiempo".

Así se ha pronunciado el ministro Puente en la sesión de control del Senado al ser interpelado por Junts y ERC sobre las incidencias de los últimos días en el servicio ferroviario de Cataluña.

En concreto, Puente ha coincidido en señalar que ha sido una "semana terrible" de incidencias en el servicio ferroviario de Cataluña, aunque ha precisado al senador de ERC Joan Queralt que algunas de las causas que ha provocado estas anomalías han tenido que ver con situaciones ajenas a su Ministerio.

En cualquier caso, Puente ha pedido disculpas a los usuarios de Rodalies por los últimos acontecimientos, aunque ha pedido analizar las causas con "racionalidad". "Estoy cansado de escuchar que esto se debe a la falta de inversión en Rodalies y en la red ferroviaria de Cataluña, y esto tengo que desmentirlo rotundamente".

UNA INVERSIÓN DE 2.482 MILLONES

A renglón seguido, Puente ha aportado datos para "desmentir" estas afirmaciones: "Hacen un total de 2.482 millones de euros invertidos desde 2018 en la red ferroviaria de Cataluña, excluida la alta velocidad".

"No es un problema de falta de inversiones, en este momento la mayor parte de los problemas lo tenemos precisamente porque estamos en ejecución de obra (...) En este momento en toda la red viaria de Cataluña estamos trabajando por el día en las zonas cortadas y por la noche en toda la red", ha proclamado Puente.

De hecho, ha insistido en que el Gobierno no puede invertir más ni puede "hacer más", por lo que ha recalcado sus disculpas, a la vez que ha reclamado "paciencia".

Sin embargo, estas palabras no han convencido al senador de ERC, que ha achacado estas incidencias al "agotamiento inversor en Cataluña durante años", por lo que ha exigido un esfuerzo "mayor" al Gobierno de Pedro Sánchez para revertir esta situación.

Tampoco ha atraído al portavoz de Junts en el Senado, Eduard Pujol, que ha acusado al Gobierno de decir "medias verdades" sobre este asunto, augurando que mañana seguirá haciendo afectaciones en Rodalies de Cataluña: "No es que tengamos una bola de cristal ni es cosa de la inteligencia artificial, es la cruda realidad".

"DATOS SON DATOS"

Ante esta segunda pregunta de Junts, el ministro Puente ha vuelto a reivindicar los datos de inversión en el servicio ferroviario de Cataluña desde la llegada de Pedro Sánchez a La Moncloa: "Estos datos son los datos".

Asimismo, Puente ha advertido de que en este momento no se pueden hacer más obras en la red ferroviaria catalana porque, de producirse, habrían mucha más incidencias, se cortarían más líneas y habrían más problemas de gestión de la red.

JUNTS Y LOS PRESUPUESTOS

En su turno de réplica, Eduard Pujol ha dicho que "las lluvias de millones ya no impresionan a nadie en Cataluña", insistiendo en que Ferrocarriles de Cataluña debería coger el mando de la gestión de esta red.

Por ello, Junts ha advertido al Gobierno que si quiere negociar los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2025, su formación va a llegar en un tren de Rodalies, "a no ser que antes paguen y cumplan" en Cataluña: "Si quieren a Junts, paguen la deuda en infraestructuras".

"O pagan o Junts irá a hablar de los Presupuestos en Rodalies. Y en Rodalies, ministro, a veces no se llega", ha ironizado el portavoz de Junts en el Senado.

Por último, Puente ha replicado a Pujol que no le haga a él responsable de los Presupuestos Generales, reiterando que "no es una cuestión de invertir más", porque "físciamente no se puede invertir más en la red".