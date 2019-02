Puente (PSOE) elude decir si está a favor o no del 'relator' y carga contra PP y Cs: "se creen que están en Venezuela"

Publicado 07/02/2019 14:47:55 CET

Plantea un nuevo Estatuto, "mejoras competenciales" o reformar la Constitución para hacer algún reconocimiento que permita la convivencia

VALLADOLID, 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Valladolid y portavoz de la Ejecutiva Federal del PSOE, Óscar Puente, ha eludido hoy decir si está a favor o no del 'relator' para las negociaciones sobre Cataluña, pero ha cargado contra el Partido Popular y Ciudadanos, a quienes acusa de sobreactuar en sus reacciones, por lo que ha ironizado con que "se piensan que están en Venezuela".

El portavoz socialista se ha pronunciado este jueves sobre la polémica generada ayer tras conocerse que el Gobierno había admitido la figura de un 'relator' como coordinador del trabajo de la mesa de partidos, aunque ha declinado en al menos tres ocasiones, a preguntas de los medios de comunicación, decir si está a favor o en contra de este elemento pues asegura que es una decisión que "corresponde al Gobierno".

El dirigente socialista vallisoletano ha sido más contundente para criticar la reacción que han tenido los partidos "de derechas" ante estas informaciones, que considera que "sobreactúan" lo que considera que ha generado una "escandalera" en las últimas horas, empleando "descalificaciones inaceptables" e insultos, como hablar de Pedro Sánchez como un "presidente ilegítimo".

Por ello, ha interpretado que el PP y Ciudadanos "se piensan que están en Venezuela" y ha comparado esta postura con su pronto apoyo al presidente autoproclamado del país sudamericano, Juan Guaidó, y les ha advertido de que la "sobreactuación siempre acaba pasando factura".

"Se han contagiado, se han lanzado tanto con Guaidó que creen que esto es Venezuela, y no, esto es un país de la Unión Europea en el que es imposible que haya un presidente o un alcalde ilegítimo", ha apostillado Puente, que ha considerado que el comportamiento de esos partidos es "impropio de partidos democráticos".

Pero, al ser cuestionado sobre su opinión a cerca de la figura del relator ha enfatizado que "no es cuestión de gustar o no gustar" y que a él no le corresponde aceptarla o rechazarla. Además, ha reconocido que no se conoce "el alcance" que tendrá esa responsabilidad, algo que cree que corresponde explicar al Gobierno, si bien ha negado que sea un "mediador", sino una persona que va a coordinar una mesa de partidos catalanes en la que están al menos el PDeCAT, ERC y el PSC, además de "los que se quieran sumar".

"LA INDEPENDENCIA, IMPOSIBLE CON RELATOR O SIN EL"

En todo caso, ha reflexionado que "más allá de la transcendencia de la figura", ésta "no afectará al fondo del proceso" que se vive en Cataluña, y al que entiende que el Ejecutivo de su compañero de partido Pedro Sánchez trata de "encontrar soluciones" con decisiones como el planteamiento de la figura del relator, una medida que no cree que se enfoque a lograr apoyos para la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado, algo que ve "muy difícil".

"Todos los esfuerzos deben ser bienvenidos", ha recalcado Óscar Puente, ya que ha recordado que este "proceso desestabilizador" en Cataluña "distrae de los problemas reales" tanto de esta autonomía como de todo el país.

Dentro de ese proceso Óscar Puente ha apostillado que la autodeterminación y la independencia "son imposibles con relator o sin él" y ha defendido que esas cuestiones no se podrán hablar con esta figura.

De hecho, se ha preguntado si "alguien piensa, independentistas, de derechas o de izquierdas, que la autodeterminación es una opción para un país de la Unión Europea", algo que ha negado, pues ha recordado que España es además un Estado de Derecho en el que no se puede hablar tampoco de "plantear cosas como aliviar la situación de determinados presos".

EL GOBIERNO NO PUEDE CEDER

Puente ha considerado que el Gobierno socialista no puede contemplar "una concesión" como la autodeterminación de Cataluña pues cree que "no hay una mayoría social para que salga adelante".

Pero, ha matizado, sí que se puede hablar "de otras posibilidades", como un nuevo Estatuto, "mejoras competenciales" o reformar la Constitución Española para hacer "algún reconocimiento o recorrer algún camino" que permita la convivencia de una España unida.

En cuanto a las voces críticas de otros representantes públicos del PSOE, ha considerado que son "legítimas" en un partido que ha definido como "vivo con opiniones diversas", por lo que no cree que haya "una fractura". En su opinión, "las aguas se calmarán cuando se vea que esta figura no tiene mayor transcendencia".

Por otro lado, Óscar Puente ha afirmado que no le "preocupa" esta polémica para las Elecciones Municipales, pues no está en su mano, de modo que él trabaja para ir a los comicios "con los deberes hechos", al tiempo que ha mostrado su confianza en la inteligencia de los ciudadanos, "y más de los de Valladolid".