Puigdemont recuerda las "155 monedas de plata" de Rufián y él replica que no provocó la DUI

BARCELONA, 3 Ene. (EUROPA PRESS) -

El expresidente del Govern Carles Puigdemont ha recordado este viernes las "155 monedas de plata" que, cuando planteó convocar elecciones tras el 1-O, citó en un tuit el diputado de ERC en el Congreso Gabriel Rufián, y el republicano ha replicado que él no provocó la declaración unilateral de independencia (DUI).

En un tuit recogido por Europa Press, Puigdemont ha asegurado: "Sé lo que es que te acusen de traidor o de venderte por 155 monedas de plata sólo para plantear unas elecciones a cambio de frenar el 155".

6. sé el que és que t’acusin de traïdor o de vendre’t per 155 monedes de plata només per plantejar unes eleccions a canvi d’aturar el 155. No érem immadurs aleshores ni ho som ara.