Rafael Hernando (PP), a la ministra de Justicia: "Es usted un zombi, váyase"

Actualizado 26/09/2018 13:27:18 CET

MADRID, 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz adjunto del PP en el Congreso de los Diputados, Rafael Hernando, ha pedido este miércoles a la ministra de Justicia, Dolores Delgado, que dimita porque es un "zombi, que ni el CIS le va a arreglar la cara. "Váyase", le ha dicho durante su intervención en la sesión de control al Gobierno.

Hernando ha preguntado si "va a ceder el Gobierno a las presiones de sus socios" independentistas y "ordenar a la Fiscalía que cambie su postura sobre el 1 de octubre", a lo que la propia Delgado ha contestado que es el PP el que "está acostumbrado a manejar políticamente la Justicia". "Eso ahora se ha acabado", ha añadido.

En este sentido, la titular de Justicia ha enumerado una serie de casos en los cuáles considera que el Gobierno de Mariano Rajoy ha interferido. Ha afirmado que el ex fiscal general del Estado Eduardo Torres-Dulce recibió "prisiones" por pedir la prisión para el extesorero 'popular' Luis Bárcenas; que Consuelo Madrigal no fue renovada posteriormente en ese mismo cargo "porque se opuso a nombrar al fiscal Anticorrupción y al fiscal jefe de la Audiencia Nacional que ustedes querían"; y que el PP dio instrucciones para "no perseguir" al expresidente de Murcia Pedro Antonio Sánchez en el caso 'Púnica'.

Por su parte, el portavoz de los 'populares' ha afirmado que es una "vergüenza" que la ministra de Justicia esté presente en el Pleno porque, a su juicio, debería dimitir por "mentir". "Mancilla esta cámara", ha continuado.

Hernando cree que Delgado "no es víctima, es culpable" y que "la opinión pública ya la ha condenado. Por ello, le ha pedido que "no siga llenando de oprobio la democracia y váyase".

AMISTADES CON LAS CLOACAS

"Usted es rehén de sus peligrosas amistades con las cloacas, es un zombi que ni el CIS le va a arreglar la cara", ha dicho el diputado del PP, que considera que a Delgado "le hubiera ido mucho mejor" en su departamento si hubiese "defendido a los jueces que de verdad defienden nuestra constitución como señor Llarena".

En este sentido, Hernando ha recordado que la ministra de Justicia es la notaria mayor del Reino "y, por tanto, se le tiene que exigir mayores dosis de verdad y transparencia", algo que considera que no ha hecho durante las polémicas generadas por la gestión de la defensa del juez Llarena en los tribunales belgas ante la demanda de Carles Puigdemont y de los audios filtrados sobre un encuentro con el comisario jubilado José Manuel Villarejo. "No dice la verdad ni cuando rectifica", ha espetado.

En cuanto a las supuestas instrucciones, Hernando ha dicho que a Delgado no le hace falta darlas porque para ello nombró como fiscal general del Estado a una "fiscal dócil que hiciese el trabajo sucio", en referencia a María José Segarra.

Ante todo esto, Delgado, que en este momento estaba contestando a la primera de las cinco preguntas a las que se ha enfrentado este miércoles, ha afirmado lo mismo que lleva días diciendo: "Este Gobierno jamás ordena a la Fiscalía porque respeta su autonomía, este Gobierno respeta la autonomía fiscal. Eso lo hacía el PP".