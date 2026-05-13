Rajoy aconseja a Europa "tener una buena relación con EEUU" y separa el mundo entre "democracias y dictaduras"

Archivo - El expresidente del Gobierno Mariano Rajoy durante la presentación del libro "El arte de gobernar". A 14 de enero de 2025 en Sevilla, Andalucía (España). - Francisco J. Olmo - Europa Press - Archivo

MADRID, 13 May. (EUROPA PRESS) -

El expresidente del Gobierno Mariano Rajoy ha expresado este miércoles que Europa "haría bien" en "mantener" la OTAN y "una buena relación con Estados Unidos" además de haber dividido la actualidad geopolítica entre "democracias y dictaduras".

El expresidente, que ha analizado la situación geopolítica actual durante el 'II Encuentro de Geopolítica' organizado por 'IESE Business School', ha advertido además de que "el populismo es el gran enemigo que tienen las democracias". Ha definido esta corriente como una "técnica de marketing" que puede ser de "extrema derecha, de extrema izquierda, de extrema nada, y siempre de extrema estupidez".

En este sentido, ha señalado que "el populista" se identifica por hablar de "la casta", por ser "adanista" --creyendo que nada de lo anterior vale-- y por caracterizarse por el "hiperliderazgo". Para Rajoy lo más peligroso es que, para estos movimientos, la separación de poderes o la independencia judicial resultan "una cosa muy molesta". "La democracia no es solo votar. La democracia son todos los valores que la conforman", ha subrayado.

"VALORES EUROPEOS"

Sobre el escenario internacional, ha sido tajante al situar a España y Europa junto a las democracias liberales, frente a modelos como el de Rusia o China. "Rusia hoy es una dictadura, como lo fue prácticamente siempre", ha aseverado, señalando que la invasión de Ucrania es "la mayor ruptura del orden internacional".

El exjefe del Ejecutivo ha instado a la Unión Europea a avanzar hacia una política exterior y de defensa común para tener relevancia frente a potencias como Estados Unidos, China o Rusia. "O vamos todos juntos o no existimos", ha concluido, remarcando que "la democracia son valores superiores" como el pluralismo y la justicia independiente.

SITUACIÓN SINGULAR

El expresidente ha calificado a Estados Unidos como la histórica "cabeza de las democracias" y un pilar fundamental del eje trasatlántico, subrayando la necesidad de que Europa mantenga una "buena relación" con Washington y fortalezca la OTAN.

Pese a reconocer una "situación singular" y una "crisis de confianza" reciente en la Casa Blanca, se ha mostrado convencido de que este escenario es temporal y "no se va a perpetuar" debido a la solidez del sistema democrático estadounidense.

Asimismo, ha dado la razón a las exigencias de EE.UU. para que los socios europeos aumenten su gasto en defensa, argumentando que el verdadero adversario estratégico de Washington es China y no Rusia, por lo que Europa debe asumir un papel más activo y financiar su propia seguridad en conflictos como el de Ucrania.

Del mismo modo, ha recordado que él fue bien recibido por mandatarios tan distintos como el expresidente demócrata Barack Obama y el actual presidente, el republicano Donald Trump, por evitar los "insultos" y por "llevarse bien con todo el mundo, que es lo que debe hacer un buen presidente", ha expresado.

CRISIS POLÍTICA Y "PARAÍSO DE ENERGÚMENOS"

El expresidente del Gobierno ha mostrado su preocupación por la dificultad de atraer "gente competente" a la política, contrastándolo con el "gran nivel" que, a su juicio, existía en la Transición. "La política necesita gente que no necesite de la política", ha afirmado, lamentando que el "escarnio" sobre el patrimonio y las críticas en redes sociales --a las que define como "paraíso de los energúmenos"-- alejen a profesionales del sector privado.

"La palabra se ha degradado", ha sentenciado, señalando que en el discurso público los "aspavientos exagerados y la teatralización" se han impuesto a los argumentos y la ironía. Además, ha recordado que el respeto institucional es clave. "El Parlamento no es un bar, aunque algunos lo crean", ha indicado.

En materia de inmigración, ha abogado por recuperar los "grandes consensos nacionales" y ha rechazado tanto las regularizaciones masivas como las "afirmaciones grotescas" de expulsiones sistemáticas. "Es absolutamente imprescindible que venga gente de fuera, porque hay muchos trabajos que no lo van a hacer los españoles", ha esgrimido.

EL "RESCATE" DE 2011 Y LA REALIDAD POLÍTICA

Finalmente, al recordar su gestión, ha hecho especial hincapié en las presiones recibidas en 2012 para solicitar un rescate económico. "Toda Europa quería que pidiéramos el rescate, y solo hubo una persona que me dijo que era un disparate, que era la señora Merkel", la excanciller de Alemania, sobre la que ha dicho que es "de lo mejor que ha visto" en política. Ha explicado que solicitarlo habría supuesto que España perdiera su "soberanía económica".

"Un político nunca puede ignorar la realidad. La realidad ignorada acaba su venganza", ha expresado. Como ejemplo, ha citado la nacionalización de bancos bajo su mandato: "Si nos hubiéramos comportado como doctrinarios, España hubiera quebrado". "A veces, la mejor decisión es no tomar ninguna decisión", ha finalizado.