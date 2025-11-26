Rajoy aconseja a Feijóo "moderantismo": "Deseo de corazón que sea presidente de España y a la mayor celeridad"

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo (i) y el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy (c) durante la presentación del libro 'El arte de gobernar', en el auditorio Rafael del Pino, a 26 de noviembre de 2025, en Madrid (España). Feijóo pr - Fernando Sánchez - Europa Press

El expresidente del Gobierno Mariano Rajoy ha expresado este miércoles su deseo de que Alberto Núñez Feijóo se convierta pronto en el nuevo presidente de España y le ha aconsejado "moderantismo", ya que, según ha dicho, "a un extremista no se le puede oponer otro extremista" porque "el daño para la convivencia sería incalculable".

"A un extremista se le puede oponer el moderantismo, la sensatez, el sentido común y el ocuparse de los problemas reales de la gente", ha declarado Rajoy en la presentación de su nuevo libro 'El arte de gobernar. Los secretos y fundamentos humanos de la sabiduría política' (Almuzara), en el que recopila sus mejores frases y reflexiones tras su dilatada trayectoria política.

Rajoy ha arrancado su intervención agradeciendo la presencia de Feijóo, al que ha deseado "de corazón" que sea presidente del Gobierno de España. "Y que lo sea a la mayor celeridad posible y no tanto por razones de amistad, que también, sino porque yo quiero profundamente a España y no me gustan las manos en las que está en este momento", ha enfatizado.

ALERTA CONTRA EL POPULISMO

El expresidente del Gobierno ha alertado contra el populismo, tanto de extrema izquierda como de extrema derecha, y ha señalado que es uno de "los mayores retos a los que se enfrentan hoy en día las democracias liberales".

En su discurso, Rajoy ha repasado alguna de las frases que recoge su libro, como la de pensar "bien las cosas" antes de decidir y no hacer "como algunos" que "primero deciden y luego piensan". "No hagas caso a los que tienen prisa, suelen equivocarse. Tomar decisiones precipitadas, y más si es bajo presión política o mediática, es un gravísimo error. Cuidado con los presurosos", ha avisado.

Tras asegurar que "la política merece la pena", el expresidente del Gobierno ha destacado que en su libro no se olvida del rey emérito Juan Carlos I, que "pilotó la transición a la democracia" y les dio "los mejores años de bienestar" a España.

También ha puesto en valor la actuación de Felipe VI, destacando "su serenidad, su carácter, su preparación, su competencia y su madurez". "Todo ello nos deja a todos muy tranquilos", ha aseverado Rajoy.

ARROPADO POR SU CONSEJO DE MINISTROS

A este acto de presentación en el Auditorio Rafael del Pino --en el que han intervenido también el exministro de Trabajo y cofundador de Almuzara, Manuel Pimentel, y el presidente de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, Benigno Pendás-- han asistido buena parte de los ministros de Rajoy.

Así, entre los asistentes se encontraban Soraya Sáenz de Santamaría, María Dolores de Cospedal, Ana Pastor, Alfonso Dastis, Fátima Báñez, Alfonso Alonso, Rafael Catalá, Iñigo Méndez de Vigo, Miguel Arias Cañete, Iñigo de la Serna, Isabel García Tejerina o José Manuel Soria.

También le han acompañado su exjefe de gabinete Jorge Moragas; su exsecretaria de Estado de Comunicación, Carmen Martínez Castro; el exportavoz del Grupo Popular en el Congreso, Luis de Grandes, y miembros de la actual Ejecutiva del PP como Juan Bravo, Carmen Fúnez o Elías Bendodo.

Después de cuatro décadas dedicadas a la política --como diputado, miembro del Consejo de Ministros y presidente del Gobierno--, Mariano Rajoy comparte en esta obra "los aprendizajes que la realidad le ha enseñado en el ejercicio del poder, una síntesis de sus convicciones más profundas", según la editorial.

El libro de Rajoy recoge una colección de principios concisos y directos sobre los aspectos humanos del gobierno, los pilares de la democracia y los desafíos del mundo contemporáneo, sin olvidar asuntos como el respeto a las instituciones o la amenaza del populismo, que ve una "amenaza real para las democracias". También incluye algunos apuntes sobre la situación en Iberoamérica y el futuro de Europa.

La obra recoge algunas frases que definen la personalidad de Rajoy: "A veces no tomar una decisión, es una manera de tomarla"; "Lo único serio es ser serio"; "No insultes. Es el recurso de los mediocres"; "El humor relaja a las fieras. Es mejor y más eficaz que la agresividad"; "Promete poco. Si lo haces, cumple".

Este nuevo libro se suma a otras publicaciones anteriores como 'Política para adultos' (Plaza & Janés), 'Una España mejor (Plaza & Janés) o 'En Confianza' (Planeta). En enero de este año, también presentó un recopilatorio con sus mejores discursos parlamentarios, editado por el Congreso.