El Real de la Jara (Sevilla)celebra sus primeras Jornadas de Recreación Histórica los días 17, 18 y 19 de abril

Presentación de las I Jornadas de Recreación Histórica del Real de la Jara (Sevilla) - DIPUTACIÓN DE SEVILLA

SEVILLA 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Real de la Jara (Sevilla) ha presentado este lunes sus I Jornadas de Recreación Histórica, que tendrán lugar los próximos días 17, 18 y 19 de abril. Un evento que se desarrolla en la Plaza de Andalucía, con actividades diversas y stands medievales, que trasladan a las personas visitantes a la época medieval para hacerles vivir una jornada histórica y lúdica.

Según ha destacado la Diputación en una nota, bajo el lema "Vívelo Real. Vive lo Medieval", este evento inmersivo ha sido diseñado para ofrecer un fin de semana inolvidable de cultura, historia y entretenimiento.

La iniciativa nace del esfuerzo conjunto y la organización del Ayuntamiento de El Real de la Jara, la productora de eventos Teamtify y la Fundación Auna, contando también con el respaldo de instituciones como la Diputación entre otras.

"Con estas jornadas queremos invitar a vecinos y turistas a formar parte de la historia viva de la región, consolidando la apuesta del municipio y sus colaboradores por el turismo cultural y de calidad", han destacado.

El punto de partida de la programación será el viernes 17, cuando a las 17:30 horas tenga lugar la apertura del gran Mercado Medieval, seguida de un exótico espectáculo de danza del vientre. A partir de ese momento, las calles de la localidad se llenarán de vida con una programación ininterrumpida y pensada para todos los públicos.

Las personas visitantes podrán disfrutar de pasacalles musicales a cargo del grupo Treefolk; actuaciones del Coro Mimus, interpretando las "Cantigas de Alfonso X el Sabio"; espectáculos de magia, de la mano de Pablo Guillén; títeres, marionetas, exhibiciones de telas acrobáticas y bufones malabaristas, entre otras actividades.

Los más pequeños tendrán su propio espacio en la gran ludoteca, abierta todo el día, y en los múltiples talleres infantiles, donde podrán aprender a crear varitas mágicas, pociones, máscaras y pergaminos.

Uno de los platos fuertes y más esperados de estas jornadas se celebrará el sábado 18 de abril, a las 16,00 horas, en la Plaza de Andalucía: la espectacular Carrera de Cintas con Justa. Este evento ecuestre, organizado por la Yeguada Herederas Pina en colaboración con el Ayuntamiento y Teamtify, revivirá la emoción de los torneos clásicos.

La participación es totalmente gratuita y habrá premios para los jinetes ganadores, prometiendo ser un espectáculo visual lleno de destreza y adrenalina. Para asegurar que la experiencia sea completa, la organización ha habilitado una gran zona de restauración.

Además, para aquellos asistentes que deseen mimetizarse por completo con el ambiente festivo y la época, la Oficina de Turismo ofrecerá un servicio exclusivo de alquiler de vestuario medieval.