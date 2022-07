Recupera Madrid se presentará en 2023 como agrupación de electores lejos de "lobbies de los partidos"

Higueras confirma que no se suma y sobre la plataforma de Yolanda Díaz dicen que no pueden "esperar a que venga alguien redentor"

MADRID, 4 Jul. (EUROPA PRESS) -

Recupera Madrid se presentará en las elecciones de 2023 como agrupación de electores, lejos de los "lobbies de los partidos", ha anunciado en rueda de prensa el concejal Luis Cueto.

"Será una candidatura comprometida con Madrid cien por cien. Con la agrupación de electores no se podría pasar de Más Madrid a Más País. Y daría igual quién gobierne en Ferraz o en Sol, no habrá cortapisas ni freno", ha declarado Cueto, acompañado por el edil José Manuel Calvo en un acto de presentación en el que no ha estado la portavoz del Grupo Mixto, Marta Higueras.

Higueras ha confirmado en Twitter que no se suma a la iniciativa. "Suerte a mis compañeros de grupo en su iniciativa, a la que no me sumo porque mi trabajo como portavoz también es garantía de la independencia del grupo municipal de este nuevo proyecto", ha explicado. Cueto ha trasladado a los periodistas que Higueras "quiere centrarse en su labor institucional este año".

La agrupación de electores --presentada casi un año antes del mes que fija la Ley Electoral como plazo para recabar las 8.000 firmas necesarias con las que concurrir a los comicios en Madrid-- ofrece la "radical independencia que piden los madrileños", ha insistido Cueto, que ha declarado que Recupera Madrid representa "la insumisión frente a la intolerancia de los partidos".

"No nos conformamos ni nos resignamos ante un posible gobierno de José Luis Martínez-Almeida y Vox. No estamos dispuestos a resignarnos. Hay mucha gente decepcionada con la política, mucha gente progresista huérfana de proyecto", ha justificado a su vez José Manuel Calvo a la hora de presentar la agrupación de electores Recupera Madrid.

Esta iniciativa buscará "a los mejores profesionales, no políticos que valgan para todo, como pasa en los partidos". Para ello buscarán alianzas con la sociedad civil. "Que nos digan ellos quién será el delegado de Medio Ambiente, de Urbanismo. Nosotros no decimos quiénes serán los concejales sino ellos. Buscaremos la complicidad de las asociaciones que quieran comprometerse con nosotros", han apuntado. Ahora prepararán "la carta-contrato" con las asociaciones a las que inviten a participar.

"Queremos volver a gobernar Madrid, queremos volver a intentarlo. No podemos ni queremos hacerlo solos, necesitamos a la sociedad civil madrileña que no encuentra en los partidos políticos el lugar donde hacerlo", ha remachado Calvo.

EN BUSCA DE "PERSONAS REFERENCIALES" PARA LA CABEZA

Cueto ha descartado en una conversación con periodistas que él vaya a encabezar la agrupación porque "lo ideal es generar los mimbres suficientes para que personas muy referenciales de los madrileños se arriesguen y apuesten por esto, como en su día dijo Manuela Carmena".

"No es buscar un candidato y después montar el traje, haremos un contendedor y veremos luego qué persona quiere involucrarse en eso", ha detallado este impulsor de la agrupación de electores. Lo que está confirmado a día de hoy es que no será Carmena.

La exalcaldesa conoce el proyecto pero "está en otro proceso y quiere que su tienda 'Zapatelas' vaya maravillosamente, igual que sus proyectos sociales. Está fuera de esto", ha contestado Luis Cueto, después de recordar que Carmena "siempre tuvo la ilusión de una agrupación de electores, aunque siempre atropelló el tiempo".

"NO ESPERAR A QUE VENGA ALGUIEN REDENTOR"

Preguntados por las razones por las que han pasado de pretender una agrupación de izquierdas a lanzar su propio proyecto político, Luis Cueto ha trasladado que estaban "deseando que la persona más referencial que hay en este momento (en la izquierda), la ministra Yolanda Díaz, diera un paso de ir más allá de los partidos".

"La experiencia hasta ahora es que se ha tenido que meter en el corsé de los partidos, tanto en Castilla León como en Andalucía. Mucho nos tememos que ella va a intentar liderar un tema que pivota sobre un partido", ha expuesto el concejal, que ha añadido que, en todo caso, parece que su proyecto es más nacional.

"Pero mucho nos tememos que su socio madrileño sea Más Madrid, en cuyo caso... pues vaya invento", ha contestado. También ha recordado en este punto que la agrupación de electores tiene prohibido ir en coalición.

Cueto ha ofrecido a Yolanda Díaz esta iniciativa de la agrupación de electores "si diera un giro de 180 grados a lo que está haciendo lanzando una apuesta de ir más allá de los partidos". "Pero no estamos nada seguros y no podemos esperar un proceso de escucha que llegue hasta abril del año que viene: los ciudadanos tienen que ser protagonistas, no esperar a que venga alguien redentor", ha objetado.

"LA BANDERA VERDE Y EL FEMINISMO NO SON SUFICIENTES"

La agrupación de electores se presentará en un contexto en el que los partidos políticos "están desacreditados porque se ven como agencias de colocación, como lobbies". La suya, en palabras de Cueto, "es una propuesta que no roba votos" porque se dirige a los desencantados, a las personas progresistas que pueden encontrar otro cauce.

Y lo harán "sin cortapisas", como sí creían ver en sus excompañeros de Más Madrid cuando tenían que reunirse con empresarios. "No tenemos reticencias y apoyamos a la clases medias porque desarrollan Madrid y tiran de Madrid", ha indicado Luis Cueto. Unido a que los partidos utilicen "como bulto" a las personas que viven en Madrid y nacieron fuera de España, lo que hace que "no tengan referentes en los partidos".

Calvo, a su vez, ha opinado que "la bandera verde y del feminismo no son suficientes. Hay que hablar con el pequeño autónomo, con las clases medias trabajadoras para las que vivir en Madrid es más difícil".

UN CORREO ELECTRÓNICO PARA SUMARSE

"Cualquier vecino de Madrid puede presentar su candidatura", ha remarcado José Manuel Calvo. Para ello habilitan una dirección de correo electrónico, agrupacion@recuperamadrid.info, al que las y los ciudadanos puede escribir "ya sea como candidatos o como constructores del proyecto y el programa electoral".

Durante todo el verano se desarrollarán los trabajos de recogida e inscripción de participantes y a partir de septiembre los de los equipos por áreas de gobierno.

"Nosotros ahorra arrancamos el proceso. Creo que hay mucha gente que quiere ver si esto tira o no tira, ver quién se involucra y quién no porque hay mucha gente que se lanza al ruedo y otra que lo quiere ver", ha apuntado Cueto, reconociendo que habrá personas interesadas en la agrupación de electores que hoy les suene "raro porque es una estructura novedosa y arriesgada, sin el soporte de la estructura clásica de los partidos", lo que "tiene cierto riesgo".

"Hoy se inicia el proceso para desalojar de la Alcaldía a Almeida y para remover a las fuerzas progresistas, demasiado acomodadas en el reparto de papeles. Queremos ser el acicate de Más Madrid, PSOE y Podemos para que se pongan las pilas y trabajemos por un gobierno de progreso en 2023", ha expuesto José Manuel Calvo.

Lo hacen impulsando esta iniciativa "como ciudadanos independientes, libres" en un acto que ha tenido lugar casualmente el 4 de julio, el día en el que Estados Unidos celebra su independencia. "Nos reclamamos como esa independencia de la estructura de los partidos", ha concluido Calvo.