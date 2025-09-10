La reducción de la jornada laboral, sexta iniciativa legislativa que el Gobierno pierde en el Congreso

Archivo - Una persona indica la votación a realizar por su partido durante una sesión plenaria - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

Además de las dos leyes y cuatro decretos derrotados, el Ejecutivo acabó retirando dos proyectos y ha visto reprobados a dos ministros

MADRID, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El proyecto de ley de reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales, rechazado este miércoles en el Congreso por la mayoría absoluta que suman PP, Vox y Junts, es la sexta iniciativa legislativa que ha perdido el Gobierno de coalición esta legislatura, que se incluyen en las casi 150 derrotas sufridas en las votaciones del hemiciclo.

Desde el inicio de la legislatura, el PSOE ha visto caer en el Congreso cuatro decretos leyes: uno de diciembre de 2023 sobre reformas en el servicio de la Justicia y la función pública; dos derogados el mismo día de enero de 2025 sobre el gravamen a las empresas del sector energético y aquel catálogo 'ómnibus' que incluía la revalorización de pensiones, ayudas al transporte público, prohibición del corte de suministros básicos a personas vulnerables y medidas para afectados por la dana; y el último, del pasado julio, para el refuerzo del sector eléctrico con el objetivo de evitar otro apagón.

A ellos se añaden dos leyes del Gobierno derribadas en el hemiciclo, el citado proyecto de Yolanda Díaz de las 37,5 horas y la creación de la Agencia Estatal de Salud Pública, que el Ejecutivo repescó tiempo después con más éxito.

LA SENDA DE ESTABILIDAD Y LEYES DEL PSOE QUE CAYERON

En estos 20 meses de Gobierno de coalición también se ha rechazado la senda de estabilidad presupuestaria en varias ocasiones y hasta el tratado hispanofrancés que el PP recurrió en el Tribunal Constitucional por permitir que un ministro francés se pueda sentar en el Consejo de Ministros.

Además, en mayo de 2024 el Ejecutivo tuvo que retirar su reforma de la Ley de Suelo ante la falta de apoyos para superar el debate de totalidad, y tiempo después retiró otro proyecto de ley sobre gases invernadero después de que le oposición le incluyera la supresión de un impuesto sobre la electricidad.

En estos meses, la oposición y algunos de los socios del Gobierno han abatido en la primera votación cuatro proposiciones de ley auspiciadas por el propio Grupo Socialista sobre lucha contra la prostitución, la reforma de la ley de Extranjería, el testamento vital y una sobre vivienda pactada con PNV. A ello se suma una ley de sus socios sobre alquiler de temporada que fue rechazada pese a su apoyo.

LEYES QUE NO QUERÍA EL PSOE Y QUE LUEGO HA BLOQUEADO

El PSOE tampoco ha podido evitar que el Congreso tramite media docena de proposiciones de ley a las que votó en contra, incluyendo una de sus aliados de Sumar para reconocer la nacionalidad a los saharauis nacidos bajo administración española.

Así, el PP ha logrado que se tramiten seis de sus proposiciones de ley pese a la oposición del PSOE. Son leyes para relajar la protección al lobo ibérico, para dotar de más profesionales sanitarios de atención primaria en verano, para exigir la autorización del Congreso para el envío al extranjero de material militar como el que se manda a Ucrania, para reformar la Ley de Costas, para transformar el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) y para revertir el cierre de las nucleares. Muchas de estas iniciativas legislativas superaron el corte gracias a que Junts no votó en contra.

Es verdad que estas leyes de la oposición no han avanzado más porque la mayoría de PSOE y Sumar en la Mesa del Congreso ha ido ampliando el plazo de presentación de enmiendas e impidiendo que sigan su curso. Lo mismo ha ocurrido con las que remitidas desde el Senado gracias a la mayoría absoluta del PP.

A ello se añade que la oposición ha llegado a 'colar' enmiendas en leyes del Gobierno (de Paridad, de Eficiencia del Servicio de la Justicia, de Prevención del Desperdicio Alimentario y la reforma fiscal, entre otras).

Los socialistas tampoco han podido impedir que se repruebe a dos ministros del Gobierno: el de Interior, Fernando Grande Marlaska, y, por dos veces, el de Transportes, Óscar Puente; ni que saliera adelante el pasado 19 de junio dos puntos en una moción del PP sobre el reconocimiento a la labor de la UCO e instando a Sánchez a rendir cuentas por los casos de corrupción; ni que el Congreso exigiera en mayo al Gobierno que presente los Presupuestos de 2025 y los objetivos de estabilidad, una petición lanzada por el PP apoyada por ERC y Podemos.

10 DE ENERO DE 2024, PRIMER KO

El Gobierno de coalición sufrió su primera derrota parlamentaria el 10 de enero de 2024, cuando Podemos, unido a la abstención de Junts, tumbó el decreto ley redactado por el ministerio de Yolanda Díaz que incluía una reforma del subsidio por desempleo.

A partir de ahí, entre los meses de febrero y marzo, el Gobierno tuvo que hacer frente a tres nuevas derrotas: el frenazo a la Ley de Amnistía tras el rechazo de Junts; la reprobación del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, por la muerte de dos guardias civiles en el puerto de Barbate (Cádiz) gracias a la abstención Podemos y Junts; y la primera moción de la oposición sobre el 'caso Koldo' porque ERC y Junts optaron por la abstención.

En este año y medio de Gobierno de coalición ha habido numerosas derrotas del PSOE en iniciativas que reclaman bajadas de impuestos --generalmente gracias a la triple alianza de PP, Vox y Junts y la abstención del PNV--, en política exterior --especialmente cuando se habla del Sáhara Occidental y las relaciones con Marruecos--, y en temas relativos al gasto en Defensa, donde los aliados de izquierda dejan solo al PSOE.

Y es que el Grupo Popular, sabedor de la debilidad parlamentaria del Ejecutivo, acostumbra a someter sus iniciativas a votación por separado, punto por punto, multiplicando así las posibilidades de que el PSOE pierda apoyos y sufra derrotas. Una práctica a la que se han sumado también aliados del Gobierno como el PNV y ERC.

Este mismo miércoles los partidos del Gobierno han sufrido otras cuatro derrotas en una moción del PP sobre igualdad en materia de educación, fundamentalmente por la abstención de Junts. Sólo han salvado uno de los puntos de la iniciativa.

EL RÉCORD, 23 DERROTAS EN UN DÍA

El récord de derrotas en un solo día data del 19 de diciembre de 2024, con un total de 23. Una quincena de ellas fueron sobre enmiendas a la Ley contra el Desperdicio Alimentario y otras cuatro se registraron durante la votación de la ley del impuesto europeo a las multinacionales en la que el Gobierno incluyó parte de su reforma fiscal.

Aquel día también vio cómo se aprobaban, pese a su posición, tres puntos de un texto del PNV sobre suministros para la industria en procesos de descarbonización y cómo PP y Vox, gracias a la abstención de PNV y Junts, echaban por tierra una iniciativa de Bildu para aumentar la indemnización por despido.