Rego considera que hay personas en la izquierda para ser candidatas pero que no es momento de hablar del "quién"

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, en la presentación del documental 'Algo nos está pasando' en Madrid. - MINISTERIO DE JUVENTUD E INFANCIA.

MADRID 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha pospuesto la urgencia por encontrar un relevo a Yolanda Díaz al frente del espacio de la izquierda y ha defendido que "hay personas muy valiosas en las organizaciones" para ser candidatos.

Asimismo, ha advertido que el debate sobre nombres debe quedar en un segundo plano frente a la necesidad de formar un programa que "compartan" con la mayor parte de fuerzas políticas de la misma índole.

"Yo creo que estamos en el tiempo más de hablar, más de hacer un balance, de plantear cuáles son los temas importantes en términos políticos programáticos que se tienen que cuestionar, es decir, hablar del qué", ha señalado Rego en declaraciones a los medios.

La ministra ha manifestado que la izquierda se encuentra en un "periodo de reflexión necesario" para diagnosticar la "deriva del mundo" y proponer una alternativa. Según su hoja de ruta, "una vez que se asienten las ideas y los objetivos, llegará de forma natural el momento de decidir el "cómo" se organizan y, finalmente, el "quién" encabezará el proyecto", ha declarado.

LLAMAMIENTO AL DEBATE

Del mismo modo, Rego ha hecho un llamamiento al debate en la izquierda: "Es importantísimo que sigamos debatiendo, mirando hacia afuera y también tomando posición con respecto a lo que está pasando en el mundo".

En ese sentido, ha recalcado que es trascendental que se "cuestionen, se pregunten y se sitúen" al frente de una "alternativa diferente de cómo estar y de cómo trabajar para que el mundo vaya en un sentido distinto".

Además, la ministra ha señalado la vivienda como uno de los "temas sustanciales" que debe servir para la cohesión de las fuerzas progresistas. Así, ha considerado que existe un "programa seguramente compartido" por la mayoría de las formaciones de este espectro y que el objetivo final debe ser trabajar de la manera "más cohesionada posible" para llegar "en las mejores condiciones" a las elecciones de 2027.