Rego pide poner "todos los ojos" sobre Gaza ante "el desprecio más absoluto" de Israel con el alto el fuego

MADRID 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha subrayado este martes que "todos los ojos deben seguir sobre Gaza", dado que "el Gobierno de Israel ha mostrado su desprecio más absoluto por el alto el fuego, como ya ha hecho en ocasiones anteriores".

Durante un acto de la Semana Cultural organizada por el Ateneo Republicano de Vallekas, Rego ha asegurado que "cualquier acuerdo de paz debe pasar por darle voz a los palestinos y a las palestinas". "Estamos en un alto el fuego que Israel ha vulnerado a las primeras de cambio", ha expresado la ministra. En este sentido, ha recordado que "Israel ha asesinado a 97 palestinos y herido a 230 desde el inicio del acuerdo".

Rego ha apuntado que sobre Netanyahu pesa una orden de captura de la Corte Penal Internacional por crímenes contra la humanidad y ha señalado que "los responsables del genocidio deben ser juzgados". Para la titular de Juventud e Infancia, "ningún acuerdo puede comportar que salgan indemnes judicialmente quienes han perpetrado la exterminación del pueblo gazatí durante dos años".

En última instancia, la ministra ha puesto en valor las movilizaciones que se han dado en España en favor del pueblo palestino, incluidas las celebradas este último fin de semana. Para Rego, la movilización popular "ha sido y sigue siendo fundamental en la condena del genocidio, para dar voz al pueblo palestino y para reivindicar su derecho a existir".

Además, ha señalado la urgencia de que "entre toda la ayuda humanitaria a Gaza, que todavía está siendo bloqueada por Israel" y ha llamado a la comunidad internacional a garantizar que se abren corredores humanitarios.