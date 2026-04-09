Rego tilda a Trump y Netanyahu de "amenaza para la seguridad mundial" y denuncia la "normalización de la violencia"

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, durante el acto del 25 aniversario de 'Entreculturas', en Madrid. - JUVENTUD E INFANCIA

MADRID 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha acusado este jueves al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y al primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, de ser "la mayor amenaza para la seguridad mundial" y ha denunciado la "normalización de la violencia".

"En los últimos años estamos asistiendo a una normalización de la violencia a muchos niveles y cómo se resquebrajan los consensos internacionales construidos tras la II Guerra Mundial", ha expresado Rego durante el acto del 25 aniversario de 'Entreculturas', según una nota de prensa del Ministerio.

En este sentido, Rego se ha referido al "genocidio contra el pueblo palestino, los bombardeos continuados sobre Gaza, la invasión del Líbano por parte de Israel, el ataque de Trump a Venezuela o el bloqueo a Cuba" para asegurar la "amenaza" que suponen los máximos dirigentes de Estados Unidos e Israel.

La titular de Juventud e Infancia ha celebrado la implicación de la juventud con el conflicto en Gaza, además de con otras cuestiones. "Los jóvenes se movilizaron masivamente contra el genocidio en Gaza y están defendiendo y reivindicando la paz y la justicia climática, cuestionando un mercado laboral que premia la competición y que les roba tiempo de vida, y poniendo en el centro temas fundamentales como la salud mental y el derecho a un futuro digno", ha esgrimido.

Finalmente, Rego ha señalado que "la juventud organizada debe reconocerse como sujeto político, con capacidad de propuesta, de exigencia y de transformación" y ha abogado por "crear a través de las instituciones canales estables, accesibles y dotados de recursos para que su participación en los asuntos públicos sea real".