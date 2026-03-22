La Reina Sofía preside en Miami la entrega de los Sophia Awards for Excellence del Queen Sofía Spanish Institute

Entrega de los Sophia Awards for Excellence en homenaje a Jorge M. Y Darlene Pérez y a Frank y Haydée Rainieri. - QUEEN SOFÍA SPANISH INSTITUTE

MADRID 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Reina Sofía ha presidido este sábado en Miami la ceremonia de entrega de los Sophia Awards for Excellence, galardones otorgados por el Queen Sofía Spanish Institute (QSSI) en reconocimiento a figuras destacadas por su liderazgo y contribución al entendimiento cultural entre el mundo hispanohablante y Estados Unidos.

La gala ha tenido lugar en el Pérez Art Museum Miami (PAMM) y ha galardonado a Jorge M. y Darlene Pérez, y Frank y Haydée Rainieri, por su compromiso con el desarrollo de comunidades en Estados Unidos, América Latina y el Caribe.

Durante el acto, la alcaldesa del condado de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, ha entregado una proclamación oficial que designa el 21 de marzo como el Día del Queen Sofía Spanish Institute, en reconocimiento a la labor del instituto en la promoción del intercambio cultural y educativo entre España y el mundo hispano en Estados Unidos.

La proclamación también destacó el papel del Instituto en el lanzamiento de la iniciativa America&Spain250 en Florida, en el marco de la conmemoración del 250 aniversario de Estados Unidos, y declaró oficialmente el 21 de marzo de 2026 como el 'Día del Queen Sofía Spanish Institute' en el condado de Miami-Dade.

La presidenta del QSSI, Pilar Lladó, ha recogido el premio y ha destacado que los premios "reconocen a quienes han dedicado su talento, creatividad y liderazgo a tender puentes y enriquecer nuestras sociedades".

Por su parte, Jorge M. Pérez ha expresado su honor por recibir este reconocimiento, especialmente en una ciudad como Miami, donde "convergen diversas culturas", mientras que Frank Rainieri subrayó la emoción de recibir el galardón de manos de la Reina Sofía, a quien definió como "símbolo de dignidad, respeto y serenidad".

Los Sophia Awards for Excellence, anteriormente conocidos como la Medalla de Oro del Queen Sofía Spanish Institute, se han consolidado como uno de los reconocimientos internacionales más prestigiosos que vinculan el ámbito hispano con Estados Unidos. Entre sus anteriores galardonados figuran Bill Clinton, Henry Kissinger, Plácido Domingo, Penélope Cruz, Norman Foster, Alicia de Larrocha, Carolina Herrera, Mario Vargas Llosa, Gloria y Emilio Estefan, Carlos Slim, José Andrés y Gustavo Dudamel.