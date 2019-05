Reino Unido protestará por una nueva "incursión" de la Armada española en aguas junto a Gibraltar

Publicado 07/05/2019 17:26:36 CET

MADRID, 7 May. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno británico protestará ante las autoridades españolas por lo que considera una "incursión" de la Armada española en aguas junto al Peñón de Gibraltar, en una zona que España considera de soberanía española y, Reino Unido, "aguas territoriales británicas de Gibraltar".

Una portavoz de la Embajada británica en España ha confirmado a Europa Press que el pasado domingo hubo "una incursión de la Armada Española". Según su relato, como en todas las incursiones, la Armada británica dio el alto al buque y éste abandonó las "aguas territoriales británicas de Gibraltar".

Según el 'Gibraltar Chronicle', los buques implicados fueron la corbeta española Infanta Cristina y el patrullero británico HMS Sabre.

La portavoz ha insistido en que, para Reino Unido, estas "incursiones" no son "una violación de la soberanía, no una amenaza" e ésta. "No tenemos duda sobre la soberanía británica sobre Gibraltar, incluyendo las aguas territoriales", ha añadido.

En estas aguas son frecuentes los incidentes entre los dos países porque España considera que se trata de aguas españolas, puesto que en el Tratado de Utrecht (1713) no se cedieron a Reino Unido más aguas que las del puerto.

Londres, en cambio, esgrime la Convención del Derecho del Mar, según la cual los Estados pueden disponer de un mar territorial, en el que ejercen plena soberanía, en una franja de hasta 12 millas náuticas --o hasta una línea media cuando se trata de Estados adyacentes o con costas enfrentadas--.