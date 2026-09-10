Expolíticos reivindican la Ley para la Reforma Política, 50 años después: "Un paso hacia la Transición"

Representantes políticos reivindican la Ley para la Reforma Política, 50 años después, en el Congreso de los diputados a 11 de septiembre de 2026 (Madrid).- EUROPA PRESS

MADRID 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

Distintos exrepresentantes políticos han reivindicado este jueves en el Congreso de los Diputados la importancia para la democracia de la Ley para la Reforma Política, coincidiendo con el 50 aniversario de su aprobación en el Consejo de Ministros, que tuvo lugar el 10 de septiembre de 1976.

En el acto de celebración de estas cinco décadas, organizada en la Sala Constitucional de la Cámara Baja, han intervenido los exministros por UCD Soledad Becerril y Rafael Arias-Salgado, la militante y feminista Merche Comabella, la exdiputada socialista Ana María Ruiz-Tagle y el exsecretario de Estado, Diego López Garrido.

El evento, además, ha contado con asistentes de grupos políticos actuales como la 'popular' Cayetana Álvarez de Toledo o el diputado de Sumar Enrique Santiago.

La presidenta del Congreso, Francina Armengol, ha sido la encargada de inaugurar el acto. En palabras de la socialista, la ley tuvo un "impulso transformador" y creó un espacio político en el que era posible expresar "la pluralidad" de una sociedad que había estado "durante demasiado tiempo privada de ella".

Así, la presidenta de la Cámara Baja ha remarcado el valor de la pluralidad como "uno de los fundamentos de la democracia" que es fuerte cuando sus ciudadanos que piensan diferente "pueden convivir social y políticamente".

En su opinión, el reto que actualmente enfrenta España es conseguir de nuevo "la desafección hacia la democracia", que ninguna voz quede fuera y que "las diferencias encuentren en las instituciones espacio".

LA NORMA UTILIZÓ LAS ESTRUCTURAS DEL RÉGIMEN

El historiador Francisco Leira, quien ha moderado el acto, ha querido también remarcar que la Ley para la Reforma Política utilizó las "estructuras del régimen", y, en este punto, ha recalcado que "esto no convierte al Franquismo en algo democrático", sino "al contrario".

Un hecho que, ha insistido, es especialmente necesario que sepan los jóvenes ya que muchos utilizan hoy "símbolos" del Franquismo "en algunas de las manifestaciones sociales".

El exministro Rafael Arias-Salgado ha reconocido a la ley como "excepcional" por varias características. En primer lugar, por tener "un cierto continuismo jurídico" con el ordenamiento del régimen franquista que se mezcla con "un elemento de ruptura": la introducción del sufragio universal.

Asimismo, Arias-Salgado ha defendido la importancia de la ausencia de una cláusula derogatoria así como la elección de que las Cortes fueran bicamerales. Además, ha remarcado el valor del proceso de referéndum que acompañó a la norma, que define como "una especie de prueba política para el Gobierno" que superó "con éxito".

"Desde esa perspectiva, el referéndum convocado por el Gobierno de Suárez va a legitimar el proceso, la apertura política que inicia el Gobierno de Adolfo Suárez bajo la inspiración y la dirección del Rey Juan Carlos", ha sostenido.

La exministra Soledad Becerril ha recordado que la ley "tuvo una verdadera trascendencia", pero que se pudo aprobar por una "abrumadora mayoría". Asimismo quien fue también la primera alcaldesa de Sevilla de la democracia ha querido destacar la figura de dos personas que jugaron "un papel muy importante": Torcuato Fernández-Miranda, presidente de las Cortes, y Adolfo Suárez.

En sus palabras, la norma fue "un paso hacia la Transición" porque a raíz de ella tuvieron lugar las elecciones generales de 1977.

Para la activista y feminista Merche Comabella, en aquel momento "faltaba nitidez" sobre varios asuntos, como, por ejemplo, qué iba a pasar con la participación de quienes querían tener voz. En su opinión, la política de consenso comenzó a funcionar después, con los Pactos de la Moncloa y las elecciones de 1977, que recogen por primera vez la "imagen diversa" que había en España.

"INVENTO GENIAL DE ADOLFO SUÁREZ"

La exdiputada socialista Ana María Ruiz Tagle ha querido ensalzar la figura de Clara Campoamor, quien "se enfrentó" a la Cámara para defender los derechos de la mujer. "Esto supuso a la vez dotar a España de un auténtico sufragio universal sin el cual no podía haber una verdadera democracia", ha reivindicado.

Asimismo, ha puesto en el foco a las 26 mujeres que, junto a ella, formaron parte del primer periodo constituyente. "De nosotras dependía como se iba a hacer a partir de ahí el tratamiento de la mujer", ha expresado.

Para el exsecretario de Estado, diputado socialista y actual presidente de la Fundación Alternativa, Diego López, la ley para la reforma política fue uno de los elementos sin lo que no habría sido posible llegar a la democracia.

López ha subrayado que la norma fue "un invento genial de Adolfo Suárez", quien consiguió sumar en un mismo proyecto "a las fuerzas que no querían más el franquismo". "No es sino la convocatoria de unas Cortes Constituyentes", ha expuesto.