Retrasos en la red ferroviaria de la Comunidad Valenciana y Cataluña a consecuencia del temporal

Las lluvias provocan retrasos en dos trenes AVE y de larga distancia con origen Castellón y Valencia
MADRID/VALENCIA, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -
Renfe ha informado de que la circulación ferroviaria se está prestando con normalidad a primera hora de este lunes pese al paso del temporal ex-Gabrielle, que afecta especialmente a la Comunidad Valenciana y Cataluña, aunque sí hay retrasos en Cercanías de Valencia y Rodalies, mientras que un AVE y un larga distancia han sufrido demoras a primera hora.
En concreto, Cercanías de Valencia y Rodalíes de Cataluña han sufrido retrasos por acumulación de agua en las vías, aunque por el momento no ha sido necesario cortar la circulación, han detallado a Europa Press fuentes de Renfe.
Las lluvias también han provocado retrasos en dos trenes AVE y de larga distancia con origen Castellón y destino Madrid y con origen Valencia y destino Barcelona, según ha informado Renfe.
Se trata del AVE con origen Castellón y destino Madrid de las 6.02 horas, que ha salido con 62 minutos de retraso, mientras que el Euromed con origen Valencia y destino Barcelona de las 6.30 horas ha salido 33 minutos tarde.