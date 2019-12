Revilla a Sánchez: "Cantabria prefiere quedarse sin tren a que España se rompa"

Publicado 15/12/2019 20:36:46 CET

Advierte que el PRC no le dará su voto si en 15 días no se licitan en el BOE los tres tramos de tren de Palencia a Alar del Rey

El presidente de Cantabria y secretario general del PRC, Miguel Angel Revilla, ha advertido al presidente en funciones, Pedro Sánchez, que "Cantabria prefiere quedarse sin tren a que España se rompa". De esta manera, Revilla ha avisado al PSOE que si en 15 días no salen a licitación los tres tramos de Palencia a Alar del Rey, el PRC no dará su voto a Sánchez para su investidura en el Congreso.

"Si no aparece en el BOE la licitación, no hay voto; pero incluso con eso no sería suficiente para dar el voto" a Sánchez, ha dicho Revilla, quien ha vuelto a reclamar que en los acuerdos para la abstención de Esquerra "no se vulnere la legalidad y la Constitución".

Revilla ha avisado que "incluso si hay adjudicación del tren y no se da la otra circunstancia", el PRC no apoyará la investidura de Sánchez, porque "Cantabria prefiere quedarse sin tren a que España se rompa", ha sentenciado.

El presidente de Cantabria ha realizado estas afirmaciones en la comida de Navidad del PRC, que se ha celebrado en el hotel Milagros Golf de Mogro, y en la que han participado un millar de militantes y simpatizantes.



