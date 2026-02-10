El Rey y Armengol leerán sendos discursos en el acto del Congreso para celebrar la Constitución de 1978

Archivo - El Rey Felipe VI y la presidenta del Congreso, Francina Armengol - José Ramón Hernando - Europa Press - Archivo

MADRID 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Rey Felipe VI y la presidenta del Congreso, la socialista Francina Armengol, pronunciarán sendos discursos el próximo 17 de febrero en el acto organizado en el hemiciclo para celebrar la Constitución de 1978, que va a convertirse en la más longeva de la historia de España.

La sesión solemne, que será conjunta de Cortes Generales, estará presidida por los Reyes de España, que llegarán al Palacio de la Carrera de San Jerónimo poco antes de las 12.30 horas. A su llegada al Patio de Floridablanca le estará esperando la presidenta del Congreso.

Tras los saludos de rigor, la comitiva oficial se dirigirá al Salón de Plenos, donde arrancará el acto institucional con un discurso de Armengol que, a continuación, dará la palabra al Jefe del Estado, según confirmaron a Europa Press fuentes parlamentarias.

A su término, sobre las 13.00 horas, recorrerán una exposición de fotografías sobre la Constitución de 1978 organizada por el Ministerio de la Presidencia en el sótano del Palacio del Congreso.

Además de los diputados y senadores, el Congreso tiene previsto también invitar a otras figuras que fueron relevantes para alumbrar la Carta Magna y, aunque aún no hay confirmados nombres, no se descarta que puedan invitar a expresidentes del Gobierno o a los padres vivos de la Constitución.

TRES MODIFICACIONES EN 47 AÑOS

La Constitución de 1978, firmada por el Rey Juan Carlos I, superará así a la de 1876, considerada la de la restauración borbónica y del 'turnismo' entre liberales y conservadores, En estas más de cuatro décadas, la Carta Magna de la Transición sólo se ha modificado en tres ocasiones para autorizar el voto de extranjeros, implantar el principio de estabilidad presupuestaria y sustituir el término disminuido por personas con discapacidad.

La última vez que el Jefe del Estado presidió una sesión en el Congreso fue 29 de noviembre de 2023, con la Apertura solemne de la Cortes Generales de la actual XV Legislatura. Un mes antes hizo lo propio cuando su hija, la Princesa de Asturias, juró la Constitución al cumplir la mayoría de edad.

El año pasado, el Rey, acompañado de la Reina y sus hijas, también pisó el Palacio del Congreso pero en este caso para participar en un coloquio por los 50 años de la monarquía parlamentaria.