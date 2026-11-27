Archivo - El Rey Felipe VI, durante la entrega el XIX Premio Europeo Carlos V al Comité Europeo de las Regiones, en el Monasterio de San Jerónimo de Yuste, a 25 de mayo de 2026 - Jorge Armestar - Europa Press - Archivo

MADRID 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Rey Felipe VI intervendrá el próximo jueves por primera vez ante los miembros del pleno del Comité Europeo de las Regiones, entre los que estará precisamente también por primera vez el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, quien contará a partir de ahora con un puesto fijo entre las plazas asignadas a España.

La intervención del monarca ante el pleno de este organismo consultivo de la UE, que se celebra en Bruselas, se produce después de que este año el Comité Europeo de las Regiones haya sido premiado por la Fundación Yuste con el Premio Europeo Carlos V en su XIX edición, que entregó personalmente el Rey.

Según ha explicado Zarzuela, "la excepcionalidad de la intervención de Felipe VI en el este plenario", que se celebra en Bruselas, se produce tras la invitación de su presidenta, Kata Tütto, al aniversario de la institución.

Entre los miembros del pleno a los que se dirigirá el Rey, tal y como ha resaltado Zarzuela, estará Vivas, después de que los Veintisiete avalaran el pasado 16 de noviembre la petición del Gobierno de que Ceuta pase a ocupar uno de los asientos permanentes reservados a España.

Esta fue una de las medidas adoptadas por el Ejecutivo para 'europeizar' la situación de Ceuta y Melilla tras la entrada masiva de migrantes del pasado mes de julio en la primera de las dos ciudades autónomas, que también prevé su inclusión en la Unión Aduanera, si bien esta propuesta está por el momento en suspenso.

El Comité Europeo de las Regiones es un organismo consultivo de la Unión Europea compuesto por representantes elegidos a escala local y regional, procedentes de los 27 Estados miembros. España tiene asignados 21 representantes, de los que 17 son designados por las comunidades autónomas y cuatro por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).