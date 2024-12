El Rey llama a no caer en las "tentaciones proteccionistas" y a una mayor cooperación entre empresas

MADRID 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Rey Felipe VI ha defendido este jueves que no hay que dejarse llevar por las "tentaciones proteccionistas" ante los embates que viene sufriendo la economía mundial en los últimos años y ha apelado a una mayor cooperación entre las empresas para hacer frente a los desafíos actuales.

Así lo ha hecho durante su intervención en el encuentro empresarial España-Italia con el que se ha cerrado la agenda en Roma de la visita de Estado que está llevando a cabo desde el martes junto con la Reina Letizia. Ahora, ambos se trasladarán a Nápoles, donde el monarca será investido doctor honoris causa por la Universidad Federico II.

"La pandemia demostró la necesidad de la cooperación y la unidad para superar las crisis globales", ha señalado Don Felipe, subrayando que "en los últimos años, la economía mundial se ha visto sometida a numerosos shocks negativos como la crisis de suministros, la agresión a Ucrania o el conflicto en Oriente Medio, que han puesto a prueba nuestras economías y nuestras relaciones internacionales".

Estos desafíos, ha señalado el monarca, "nos invitan a trabajar de manera conjunta, coordinada y solidaria, evitando las siempre presentes tentaciones proteccionistas y manteniéndonos en el marco multilateral que nos ha permitido una expansión sin precedentes y un alto grado de desarrollo del Estado del bienestar".

A juicio de Felipe VI, "es mucho lo que hemos conseguido, y un motivo para sentirnos satisfechos, pero no para conformarnos". "Debemos trabajar con rigor, audacia y sentido común para no perderlo, para no desandar el camino, y sí transitar hacia nuevas etapas de estabilidad, progreso y bienestar", ha sostenido.

"Esta labor atañe tanto a las instituciones públicas como a las propias empresas y sociedad civil", ha añadido. En lo que se refiere a las empresas, ha considerado que "es recomendable un enfoque integral que combine innovación, sostenibilidad y adaptabilidad" y ha acotado que sería "más que deseable que todas estas tareas se lleven a cabo en un marco de cooperación".

"Ninguna empresa puede enfrentarse a estos desafíos sola. El fortalecimiento de las alianzas empresariales no es únicamente una opción adecuada, sino que es fundamental para construir soluciones sostenibles", ha reivindicado, apostando por ello por una colaboración más estrecha entre las empresas españolas e italianas.

"Debemos aprovechar este foro para colaborar, compartir ideas y explorar nuevos proyectos que nos permitan construir un futuro aún más próspero y sostenible para Italia y para España", ha animado a los empresarios españoles e italianos presentes en el foro, que ha tenido lugar en el Palacio Colonna.