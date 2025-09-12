El Rey recibe cartas credenciales de seis embajadores en una ceremonia a la que regresa Albares tras más de año y medio

El Rey Felipe VI (i) recibe las Cartas Credenciales de la embajadora de la República de Angola, Balbina Malheiros Dias da Silva, en el Palacio Real de Madrid - Marta Fernández - Europa Press

El nuevo embajador de Argentina y el primer embajador de Islandia, entre los diplomáticos que han cumplido con el trámite

MADRID, 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Rey Felipe VI ha recibido este viernes en el Palacio Real de Madrid las cartas que acreditan como embajadores de sus respectivos países de seis diplomáticos, en una ceremonia cargada de tradición y simbolismo y a la que ha vuelto el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, tras más de año y medio de ausencia.

Tradicionalmente, es el ministro de Exteriores de turno quien acompaña el Rey en este acto protocolario que se ha mantenido prácticamente inalterado desde el siglo XVIII y por el que los embajadores acreditan que son los representantes de sus respectivos países y pueden empezar a ejercer oficialmente esta función. La ceremonia incluye un primer breve encuentro con el monarca al que también asiste el jefe de la diplomacia.

Sin embargo, Albares se había ausentado de las ceremonias que se han celebrado desde enero de 2024, delegando la representación de Exteriores en otro alto cargo, por regla general el subsecretario del Ministerio, Xavier Martí.

Por contra, quien no ha podido estar presente este viernes ha sido el jefe de la Casa del Rey, Camilo Villarino, quien por regla general suele acompañar al monarca en todos sus actos públicos. En esta ocasión su ausencia se debe a que se encuentra estos días en Bruselas participando en una reunión de jefes de las Casas Reales de las monarquías reinantes europeas.

SEIS NUEVOS EMBAJADORES

El primero en llegar este viernes al Palacio Real a bordo de una carroza histórica tirada por caballos --este año se recuperó esta tradición tras un tiempo en que eran trasladados desde Exteriores en un Cadillac-- ha sido el nuevo embajador de Argentina, Wenceslao Bunge.

Tras él han ido desfilando por el Palacio Real la nueva embajadora de Angola, Balbina Malheiros Dias da Silva; el de Senegal, Ibrahim al Khalil Seck; el de Guatemala, Jorge Skinner-Klée Arenales, y el de Suiza, Heinrich Schellenberg.

El último en hacer entrega al Rey de las cartas credenciales ha sido el nuevo embajador de Islandia, Kristján Andri Stefánsson. El diplomático es el primer representante de este país nórdico en España, después de que el Gobierno islandés haya decidido abrir este año embajada en nuestro país.