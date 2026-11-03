El Rey recibe a los presidentes de Chile, Honduras, Guatemala y Costa Rica un día antes de la Cumbre Iberoamericana

El Rey Felipe VI (d) y el presidente de la República de Chile, José Antonio Kast (i), durante un encuentro en el Palacio Real de Madrid - Marta Fernández - Europa Press

MADRID 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Rey Felipe VI ha recibido este martes en el Palacio Real a cuatro de los mandatarios que han viajado a Madrid para asistir este miércoles y jueves a la XXX Cumbre Iberoamericana, según ha informado Zarzuela.

El primero en ser recibido por el monarca ha sido el presidente de Chile, José Antonio Kast, a cuya toma de posesión asistió el pasado 11 de marzo. Ya entonces, Felipe VI y el nuevo mandatario chileno mantuvieron una primera reunión.

El encuentro, en el que Kast ha estado acompañado por el ministro de Exteriores, José Francisco Pérez Mackenna, ha reafirmado "los históricos lazos diplomáticos y de cooperación que unen a ambas naciones", ha resaltado el Gobierno chileno en redes sociales. "La amistad entre Chile y España tiene raíces profundas y un enorme potencial por delante", ha sostenido a su vez el propio Kast.

A primera hora de la tarde ha sido el turno del presidente de Honduras, Nasry Asfura, cuyo país asumirá al término de la cumbre de Madrid la secretaría pro témpore y albergará la próxima Cumbre Iberoamericana en 2028.

Este no ha sido tampoco el primer encuentro entre ambos, ya que se reunieron en Chile aprovechando la toma de posesión de Kast, después de que el Rey no pudo asistir a la toma de posesión de Asfura en enero, puesto que no se invitó a personalidades extranjeras para la ocasión.

A continuación ha llegado al Palacio Real el presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, con quien ya se vio en enero de 2024 con motivo de llegada al cargo pero a cuya toma de posesión no pudo asistir ya que se demoró tras días de tensiones políticas. El mandatario guatemalteco realizó posteriormente en febrero de ese año una visita oficial a España durante la que le recibió Felipe VI.

"Un encuentro que reafirma los históricos lazos de amistad entre Guatemala y España, y nuestro compromiso de fortalecer la cooperación y el diálogo entre nuestros países", ha valorado Arévalo en un mensaje en la red social X tras la audiencia.

La última en ser recibida ha sido la presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, a quien ya tuvo ocasión de conocer el pasado mes de mayo al asistir a su investidura, tal y como en general viene haciendo desde que era Príncipe de Asturias con todos los presidentes iberoamericanos.

La secretaria de Estado para Iberoamérica, Susana Sumelzo, ha sido la encargada de acompañar al Rey en representación del Gobierno en su encuentro con Kast, mientras que la secretaria de Estado de Cooperación, Eva Granados, ha estado en las citas con Afura, Arévalo y Fernández.