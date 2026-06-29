El Rey recibe esta semana en Zarzuela a Azcón y Mañueco tras volver a ser investidos como presidentes

Archivo - El Rey Felipe VI saluda al presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco. Archivo. - Alberto Ortega - Europa Press - Archivo

MADRID 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

El rey Felipe VI recibirá en audiencia esta semana al presidente de Aragón, Jorge Azcón, y a su homólogo en Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, después de ser investidos tras las recientes elecciones en estas dos regiones, según ha informado la Casa del Rey.

En concreto, Azcón está citado en el Palacio de la Zarzuela a las 9.30 horas del martes 30 de junio, mientras que Mañueco acudirá el jueves 2 de julio a las 13.00 horas, según consta en la agenda de la Casa Real.

Jorge Azcón fue investido por segunda vez como presidente del Gobierno de Aragón el pasado 29 de abril de 2026, mientras que Alfonso Fernández Mañueco salió elegido por tercera ocasión el pasado 9 de junio de este año. Los dos mandatarios 'populares' cosecharon el apoyo de Vox.

Ambos mantendrán un encuentro con el Rey Felipe VI, como suele ser habitual cuando se elige a cada presidente autonómico. El pasado día 24 Felipe VI recibió en audiencia a la presidenta de Extremadura, María Guardiola.

También suele ser habitual que los nuevos mandatarios autonómicos acudan al Palacio de La Moncloa para reunirse con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, aunque todavía no se ha dado esa cita con Azcón y Mañueco.