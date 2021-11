El Rey señala que la recuperación económica pasa por la inversión en activos intangibles e impulsar el talento digital

MADRID, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Rey Felipe VI ha señalado este miércoles que la recuperación económica y social que afronta España pasa por la necesidad de invertir en activos intangibles como son la formación o la innovación e impulsar el talento, concretamente el digital, "que ha sido clave a lo largo de la pandemia y que será decisivo en esta etapa de la recuperación".

"El reto de la recuperación económica y social que afrontamos, presenta muchas variables y su abordaje sectorial es ciertamente complejo", ha añadido el jefe del Estado, al tiempo que ha explicado que "comparte un requisito fundamental" y que este pasa por "la necesidad de una inversión vinculada a activos inmateriales, como la formación, la investigación, la innovación, la estrategia, la reputación o los datos".

Así lo ha pronunciado Su Majestad durante su intervención en la clausura del XIV foro COTEC Europa que se ha celebrado en Málaga y que ha contado con la presencia del presidente de Italia, Sergio Mattarella, del presidente de Portugal, Marcelo Rebelo-, así como de la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, entre otros.

Tras dirigirse a Mattarella y Rebelo para agradecer su compromiso con esta cita, así como "su amistad y complicidad en esta y muchas otras facetas", Felipe VI ha recordado que a principios de marzo de 2020 no sabían que este evento anual se retrasaría tanto y se celebraría en un contexto tan distinto. Sin embargo, ha asegurado que la temática elegida en aquel momento, 'La economía intangible en Europa', "continúa teniendo plena vigencia y, ciertamente, más interés que nunca".

El Rey ha insistido que "sin ese capital intangible, todo despliegue de infraestructuras, tradicionales o modernas, y de otros activos materiales, en ámbitos como la transición digital o ecológica, tendrá un impacto limitado".

Además, ha recalcado que así lo han apuntado las diferentes intervenciones que se han escuchado durante el foro: "Se necesita destinar más recursos a los activos intangibles y, al mismo tiempo, medir mejor los que ya se han destinado, así como evaluar mejor su impacto".

En esta clave, el monarca ha hecho hincapié en que la manera en la que se mide la economía "condiciona su desarrollo y necesita a su vez evolucionar para atender nuevas realidades". Por ello, ha aseverado que es de "vital importancia" el trabajo que desarrollan las tres organizaciones Cotec en Europa. En concreto, ha puesto como ejemplo de esta "colaboración prometedora" el informe que Cotec ha dado a conocer en la jornada de hoy y "que describe la evolución comparada de la inversión de siete tipos de intangibles durante más de dos décadas", así como el compromiso adquirido por las tres entidades Cotec "para trabajar conjuntamente por el talento".

"El informe que se ha presentado evidencia que nuestros países han hecho un intenso esfuerzo de convergencia en las últimas décadas en cuanto a inversión en intangibles. Y es vital que esta tendencia se acelere en los próximos años", ha apostillado el Rey, que también se ha referido a que el análisis también muestra que "el actual déficit en inversión intangible no es homogéneo entre tipos de activo ni entre países". "De hecho, destaca la buena posición de nuestras economías en lo que se refiere a inversión en imagen de marca, publicidad o estudios de mercado", ha concretado.

En el caso de Italia y Portugal despunta también, según ha señalado el Rey, "el esfuerzo en diseño", del mismo modo que España sobresale "en activos ligados a la propiedad intelectual". Sin embargo, ha apuntado que la debilidad es manifiesta en los activos que "tienen mayor impacto en la productividad" como el "I+D", la "mejora de la formación de los trabajadores" y la del "funcionamiento de las organizaciones".

IMPULSAR EL TALENTO, OTRO DE LOS ACUERDOS DE COTEC

Por otra parte, Felipe VI ha puesto el foco sobre el segundo de los acuerdos que nacen de este foro y que es el impulso al talento, "el intangible más distribuido de todos, puesto que cada persona -y por tanto toda organización- lo posee en alguna medida". "Hablamos de talento, o quizá debería referirme a los talentos, porque son muchas las habilidades y competencias que engloba el término, como también son muchas las formas de atraerlo y retenerlo en las organizaciones y territorios. Son, por último, también múltiples las formas de aprovecharlo o no. Podría decirse que la conexión entre inversión y talento es tan antigua como el propio término", ha expuesto.

En esta clave, se ha referido a un "particular tipo de talento", el talento digital, "que ha sido clave a lo largo de la pandemia y que será decisivo en esta etapa de la recuperación" y ha hecho alusión a la etapa de confinamiento "en la que sectores completos de la economía tuvieron que operar digitalmente de la noche a la mañana". "Pensemos, en particular, en el reto mayúsculo que supuso para millones de escolares, profesores y familias el salto precipitado a la educación en línea", ha insistido.

Así, ha apuntado a los informes de Cotec que "evidencian que el cierre de escuelas puede haber producido un impacto negativo sobre el aprendizaje de los alumnos, pero que ese impacto será muy superior para los alumnos de entornos desfavorecidos o más vulnerables". En concreto, ha señalado que habla de brecha de acceso, brecha de uso y brecha escolar.

"Esta situación sobrevenida añade dificultad a un panorama que, en España, ya era de por sí complejo. De acuerdo con la macroencuesta demoscópica de Cotec, -en torno a un 40%- de la población activa española no se considera capacitada para desenvolverse profesionalmente en una sociedad digital", ha lamentado el Rey, que ha reconocido que "no es quizás del todo una sorpresa", pero "sí nos debe preocupar y ocupar".

Felipe VI también ha destacado que la formación y el reciclaje profesional "ha de ser incentivada por las instituciones educativas, y apoyada y facilitada en cada puesto de trabajo". En este punto, ha mencionado la creciente penetración de robots y algoritmos en tareas que, hasta hace bien poco, eran típicamente desempeñadas por trabajadores, por personas. "(Esto) nos anima a revisar y reforzar aquellos talentos vinculados directamente con los seres humanos, así como a comprender cómo el factor humano, los sesgos psicológicos y sociológicos, condicionan la manera en la que tomamos decisiones en todos los ámbitos", ha recordado.

Por último, ha dado fin a su intervención con una cita de Pablo Ruiz Picasso: "Otros han visto lo que es y preguntaron por qué. Yo he visto qué podría ser y he preguntado por qué no".

"Es una que bien podría describir el compromiso de Cotec Europa con el análisis de la Economía Intangible, porque en este espacio de innovación sabemos que lo que podemos llegar a ser está mucho más allá de lo que somos y que somos mucho más de lo que podemos ver y medir", ha zanjado.