El Rey sigue la crisis de Ceuta con "indignación" y recalca que "el Estado debe velar por su seguridad"

El Rey Felipe VI durante la visita a los evacuados por el incendio de la sierra oeste, en el polideportivo La Chopera, a 26 de julio de 2026, en Villamanta, Madrid (España). - A. Pérez Meca - Europa Press

MADRID, 1 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Casa del Rey ha informado este sábado de que Felipe VI ha seguido con "gran preocupación e indignación" los acontecimientos sucedidos en los últimos días en Ceuta y, en menor medida, en Melilla, y ha subrayado que "el Estado debe velar por su seguridad y por evitar que estos hechos, que además se han traducido en una triste y trágica pérdida de decenas de vidas, vuelvan a repetirse".

Según han trasladado desde La Zarzuela, el jefe del Estado "cree necesario adoptar todas aquellas medidas que transmitan de forma unida, clara y determinante" a la población de ambas ciudades "el apoyo y cariño del resto de España".

Las mismas fuentes han explicado que el Rey mantiene contacto desde el pasado jueves tanto con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como con el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que este sábado viajó a Ceuta.

Felipe VI también sigue en conversación con los presidentes de las dos ciudades autónomas, Juan Jesús Vivas y Juan José Imbroda, a quienes telefoneó la noche del jueves y la mañana del viernes, respectivamente, y a quienes ha trasladado "palabras de ánimo y firmeza".

LOS MINISTROS DE INTERIOR DE LA UE SE REUNIRÁN EL MARTES

El mensaje del Rey llega en la misma jornada en que se ha confirmado que los ministros de Interior de la Unión Europea se reunirán el próximo martes por videoconferencia para abordar la evolución de la crisis, después de que tanto Sánchez como los líderes de otros 22 Estados miembro solicitaran la convocatoria urgente de un encuentro extraordinario.

"Como Presidencia del Consejo, Irlanda convocará el martes una reunión del Consejo de Justicia y Asuntos de Interior, presidida por Jim O'Callaghan, para debatir la evolución de la situación en Ceuta", ha anunciado el primer ministro irlandés, Micheál Martin.

Horas antes, Sánchez había trasladado por carta a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, su "seria preocupación" por la reacción de algunos gobiernos europeos, después de que países como Italia, Suecia o Dinamarca llegaran a reclamar la suspensión temporal de España del espacio Schengen o plantearan restablecer controles fronterizos.

El jefe del Ejecutivo ha calificado esa respuesta de "asimétrica", al considerarla basada en "prejuicios, noticias falsas, ignorancia o intereses políticos" y contraria al Derecho europeo y a los principios de solidaridad comunitaria.