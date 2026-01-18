El Rey sigue "con gran preocupación" y en contacto con Sánchez y Moreno la situación tras el accidente

El Rey Felipe VI clausura la X Conferencia de Embajadores y Embajadoras de España, en el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, a 9 de enero de 2026, en Madrid (España). - Carlos Luján - Europa Press

MADRID 18 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Rey Felipe VI está siguiendo "con gran preocupación" la situación tras el "grave accidente" en Adamuz (Córdoba) y se mantiene "en permanente contacto" tanto con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como con el de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, según ha informado Zarzuela.

Los Reyes también han trasladado su "más sentido pésame a los familiares y allegados de los fallecidos", que ya superaría la veintena, en un mensaje en X de la Casa del Rey.

Asimismo, Felipe VI y Letizia han expresado su "cariño y deseos de una pronta recuperación a los heridos".