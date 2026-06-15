El Rey ve "asequible" el partido contra Cabo Verde y espera una victoria de La Roja

Felipe VI atiende a los medios tras presidir en el Congreso la entrega al periodista Miguel Ángel Aguilar del Premio 15 de Junio por sus su defensa de valores constitucionales como la libertad y la democracia, que otorga la asociación Juntos Sumamos - EDUARDO PARRA - EUROPA PRESS

MADRID 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Rey Felipe VI ha enviado un mensaje de apoyo a la Selección Española de Fútbol, que este lunes juega su primera partido del Mundial contra Cabo Verde, y ha deseado que "lo hagan lo ejor posible" y que "a ser posible" gane La Roja, si bien de entrada cree que es un partido "asequible".

"Yo creo que es un partido asequible, en principio, pero, bueno, nunca se sabe porque los partidos son siempre fuentes de sorpresas. Bueno, digo los partidos de fútbol", ha bromeado el Jefe del Estado en declaraciones a los periodistas en el Congreso.

Preguntado sobre si cree que 'La Roja' llegue a la final, Felipe de Borbón ha respondido: "Eso es lo que deseamos todos. Y seguro que ellos son los primeros, y lo van a trabajar".

El Rey, que participó en el vídeo de presentación de los jugadores seleccionados para este Mundial, ha hecho estas declaraciones antes de salir de la Cámara Baja, donde ha entregado el Premio 15 de junio a los Valores Constitucionales, a solicitud de la asociación 'España Juntos Sumamos', al periodista Miguel Ángel Aguilar.