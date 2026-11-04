Los Reyes asistirán a la misa funeral por las víctimas del accidente de Urda en la Catedral de Toledo

Los Reyes Felipe VI y Letizia durante una visita a los heridos del accidente ferroviario de Urda, en el Hospital Universitario de Toledo - Juanma Jiménez - Europa Press

MADRID 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los Reyes Felipe VI y Letizia asistirán el próximo 12 de noviembre a la misa funeral en memoria de las víctimas del accidente de Urda que tendrá lugar en la Catedral de Toledo, según ha informado este miércoles Zarzuela.

El arzobispo de Toledo, Francisco Cerro Chaves, había avanzado esta mañana que el funeral se celebraría a las 19.00 horas del 12 de noviembre en la Catedral de esta ciudad y que será él, junto con el obispo auxiliar, Francisco César García, quien presida la misa.

Los Reyes ya se desplazaron a Toledo el jueves pasado, al día siguiente del accidente ferroviario que dejó 69 víctimas mortales para poder visitar a varios de los heridos en el siniestro ingresados en el hospital, además de poder hablar con los responsables de los equipos sanitarios que atendieron a los afectados.

Asimismo, visitaron la Casa Diocesana de Ejercicios "El Buen Pastor" de Toledo, donde escucharon las explicaciones de los psicólogos y equipos de apoyo a los familiares de los desaparecidos y fallecidos, además de conversar con algunos familiares más.

"Tendrán que estudiarse las medidas que hay que adoptar para que esto no vuelva a suceder", dijo entonces el monarca a la salida del hospital, apelando a seguir unidos y a avanzar en el dolor pero sobre todo a acompañar a las víctimas y sus familias.