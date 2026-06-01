Los Reyes visitan con los príncipes de Mónaco una exposición conmemorativa de la primera misión diplomática bilateral

Los Reyes Felipe VI y Letizia visitan junto con el príncipe Alberto II de Mónaco y la princesa Charlène una exposición que conmemora el 150 aniversario de la apertura de la embajada monegasca en España. - CASA REAL

MADRID 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los Reyes Felipe VI y Letizia han visitado este lunes, junto a los príncipes Alberto II y Charlène de Mónaco, la exposición 'Mónaco y España: cinco siglos de historia compartida' y el '8º Foro de los Artistas de Mónaco', que conmemoran el 150 aniversario de la primera misión diplomática entre ambos países.

Estas muestras, impulsadas por la Embajada de Mónaco, nacen con la voluntad de poner de relieve los vínculos históricos, culturales y diplomáticos que han unido a ambas naciones a lo largo del tiempo, ofreciendo una perspectiva sobre una amistad que trasciende las fronteras geográficas.

Anteriormente, el Rey ha mantenido un encuentro y un almuerzo con Alberto II de Mónaco en el Palacio de la Zarzuela.

DOS EXPOSICIONES POR EL ANIVERSARIO DE LAS RELACIONES BILATERALES

El '8º Foro de los Artistas de Mónaco' se celebra excepcionalmente en Madrid como un evento bienal que se inscribe en la voluntad del Gobierno del Principado de apoyar a los artistas locales e integrarlos en la política cultural. Así, más de 50 artistas profesionales y aficionados, monegascos y residentes, han presentado sus obras y sus técnicas plásticas.

Por su parte, la muestra 'Mónaco y España: cinco siglos de historia compartida', organizada por la Embajada de Mónaco en España, se inscribe en la voluntad de poner de relieve la riqueza de los vínculos históricos, culturales y diplomáticos entre ambos países.

A través de una selección de documentos, archivos e imágenes, el recorrido ofrece a los visitantes una inmersión entre historia y patrimonio. La muestra repasa las principales etapas de estas relaciones a lo largo de cinco siglos. Pone de manifiesto los intercambios políticos, culturales y humanos que han contribuido a forjar una relación duradera entre Mónaco y España, al tiempo que subraya la continuidad de estos vínculos hasta la actualidad.

Ambas exposiciones se pueden visitar en el Pabellón Villanueva del Real Jardín Botánico-CSIC entre el 25 de mayo y el 13 de junio.