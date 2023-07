Ribera pregunta a Feijóo si no va al debate porque tiene que "esconder" un "narcotraficante en un yate"

MADRID, 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico de España, Teresa Ribera, ha preguntado si la ausencia de Alberto Núñez Feijóo en el debate que tendrá lugar este miércoles en RTVE entre los candidatos de PSOE, Sumar y Vox, y al que el líder del PP ha rechazado asistir, se debe a que tiene que "esconder" un "narcotraficante en un yate" o la ausencia de ideas.

"¿Qué es lo que tiene usted que esconder, señor Feijóo? ¿Por qué no quiere ir? ¿Es un narcotraficante en un yate? ¿Es su gestión al frente de la Xunta de Galicia? ¿Es su ausencia de ideas?", ha señalado este lunes en declaraciones a los medios tras una reunión del PSOE de Madrid con el equipo directivo de la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid.

Para Ribera, esta ausencia da una imagen "lamentable" para una persona que aspira a presidir el Gobierno, ya que "no debería ni mentir, ni esconder el programa ni eludir responsabilidades", le ha reprochado. La 'número dos' del PSOE por Madrid para las generales cree que Feijóo "prefiere no tener que compartir (las propuestas de su programa) de antemano, no vaya a ser que no le voten".

Ha expresado que desde el PSOE mantienen la confianza en la victoria de las próximas elecciones del día 23, aunque son conscientes de que no podrán gobernar en solitario. Ribera ha insistido en que lo "importante" es que los ciudadanos elijan entre el "bloque del progreso", formado por PSOE y Sumar, o el de "regresión", de PP y Vox.

Para Ribera, es "alarmante" que Vox proponga que se pague impuestos proporcionalmente, con independencia del nivel de renta, "lo que supone una regresión muy importante, porque no es lo mismo quien se ahorra 30 euros a quien se ahorra 3.000".

La vicepresidenta tercera ha diferenciado las "mentiras evidentes" de Feijóo, como que han votado a favor de revalorizar las pensiones, ha citado, de "la solvencia y la honestidad del PSOE".